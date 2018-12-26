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      Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк придбали 15 інкасаторських авто Сitroen Jumper

      Нова тема 113 Читать новость на русском

      Перевезення грошей стане безпечнішим. Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк поповнили власний парк 15-ма новими інкасаторськими авто.

      Відмінні позашляхові якості, надійний двигун і гальма, підвищена вантажопідйомність. Ці та інші технічні параметри дозволили оснастити сучасний СITROEN JUMPER надійною бронею, згідно з вимогами НБУ. Та стати одним із кращих авто для безпечного перевезення готівки, кажуть у компанії.

      Інкасація – це річ, яка в першу чергу вимагає безпеки не стільки грошей, скільки людей. Це перший в Україні броньований автомобіль СITROEN JUMPER. Безпечний, надійний і дуже навіть економічний автомобіль,
      – розповів національний менеджер по B2B ТОВ "Peugeot Citroen Україна" Володимир Барбаш.

      "Ми хотіли показати, що СITROEN здатен робити автомобілі, які відповідають потребам будь якого клієнта. Ми вдячні Альфа-Банку за довіру", – додав директор ТОВ "Peugeot Citroen Україна" Дамьян Мартан-Кошер.

      альфабанк закупив авто сітроен
      Альфа-банк Україна закупив авто СITROEN JUMPER

      У фінустанові кажуть: наступного року мають плани значно збільшити обсяги інкасації. Саме тому розпочали наймасштабніше оновлення інкасаторського автопарку за останні роки.

      Ми зробили вибір СITROEN, тому що він дозволяє за один раз брати на борт приблизно 20 банкоматів. Це мінімізує наші витрати. Це не остання покупка, у нас великі амбітні плани по розшеренню бізнесу у 2019 році,
      – зазначив директор банкнотного бізнесу Альфа-Банку Україна і Укрсоцбанку Олег Прохода.

      Нині Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк надають послуги з інкасації понад 60 комерційним і державним фінустановам. Щодня 105 спецавтомобілів перевозять понад мільярд готівки, у 22 областях України.

      Теги: Новини України Авто Банки
      Джерело: 24 канал
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