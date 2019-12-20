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      Альфа-Банк Украина подарил предпринимателю авто премиум-класса

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      Альфа-Банк Украина

      В ходе акции «Альфа-Драйв» предприниматели выиграли 425 тысяч гривен и автомобиль

      Альфа-Банк Украина подвел итоги акции «Альфа-Драйв», направленной на поддержку малого бизнеса в Украине. Она проходила в августе-ноябре среди физических лиц предпринимателей, которые являются клиентами банка. В ходе акции еженедельно разыгрывались денежные сертификаты по 25 000 гривен на развитие и поддержку бизнеса, а самым главным призом стал автомобиль премиум-класса.

      В акции мог принять участие любой владелец малого бизнеса (ФЛП), который пользуется клиент-банком, в том числе интернет-банкингом для предпринимателей «ОК, Альфа!», и рассчитывается бизнес-картой от Альфа-Банка Украина. За каждые 5 платежей со счета ФЛП в клиент-банке и 5 POS-транзакций бизнес-картой (оплаты товаров и услуг в торговых точках), независимо от суммы, клиент получал 1 билет, участвующий в розыгрыше денежных сертификатов. Три и более билетов давали право на участие в розыгрыше главного приза - автомобиля.

      Каждую неделю определялся один победитель денежного вознаграждения в 25 тысяч гривен среди всех клиентов, которые имели минимум 1 билет. Денежные сертификаты от Альфа-Банка Украина вручались предпринимателям по всей Украине: в Житомире, Бершади (Винницкая область), Ивано-Франковске, Киеве, Хмельницком, Кривом Роге, Кропивницком, Днепре, Чернигове, а также двум предпринимателям из Ужгорода, двум из Краматорска и четырем из Харькова. Всего в акции «Альфа-Драйв» банк разыграл сертификатов на сумму 425 тысяч гривен.

      Обладатель мега-приза «Альфа-Драйв» стал известен 10 декабря. Премиальный автомобиль выиграл клиент Альфа-Банка Украина из Киева Александр Юрьевич Клименко. Подарок он называет символичным, поскольку сам занимается автобизнесом.
      Александр – собственник группы автошкол «Osvita-Avto», в которой более 15 лет учат вождению. Бизнесмен пользуется услугами Альфа-Банка Украина около двух лет. До этого победитель восемь лет был клиентом Укрсоцбанка, а после объединения перешел в Альфа-Банк Украина. В банке имеет два расчётных счета – для предприятия и ФЛП. Кроме этого, Александр пользуется другими услугами банка.
      «Когда я ехал по работе, мне перезвонил менеджер, спросил, выигрывал ли я что-либо в жизни, и сообщил, что я стал победителем розыгрыша авто в акции «Альфа-Драйв». Я не ожидал – подумал, что шутка. Об акции знал, но не думал, что повезет – и только через время поверил, что действительно выиграл машину», - делится впечатлениями победитель Александр Клименко.
      Он говорит, что выбрал Альфа-Банк Украина из-за удобства интернет-банкинга и возможности без проблем оплачивать ежедневные расходы и закупки с помощью бизнес-карты. Расчетный счет привязан к бизнес-карте, поэтому постоянно есть доступ к деньгам на счету и не нужно делать переводы со счета на карту.
      «И центральный офис моего предприятия находится недалеко от Альфа-Банка, и раньше я пользовался кредитованием, поэтому знал, куда обращаться», - добавил победитель акции.


      «Для Альфа-Банка Украина сотрудничество с малым и средним бизнесом является одним из приоритетных направлений. Поэтому мы знаем, в чем нуждаются предприниматели для ведения бизнеса и внедряем сервисы, облегчающие им жизнь, - говорит Григорий Задворный, региональный руководитель по продажам и дистрибуции Слобожанской дирекции Альфа-Банка Украина. - Например, мы знаем, что предприниматели не хотят часто ходить в отделение из-за нехватки времени, поэтому в нашем интернет-банкинге «ОК, Альфа!» дистанционно через компьютер или смартфон можно открыть мультивалютный счет, выпустить бизнес-карту, оплатить налоги, отправить отчет в налоговую, загрузить шаблоны документов, осуществить любые транзакции, сэкономить на сопроводительных услугах и многое другое. Но мы стремимся поддерживать наших клиентов не только в повседневном ведении бизнеса, но и в повышении его эффективности. На это была направлена акция «Альфа-Драйв», в которой мы разыгрывали денежные сертификаты на развитие бизнеса наших клиентов. Но самым громким вознаграждением, конечно, стал премиальный автомобиль, о котором мечтает, наверное, каждый предприниматель».

      Справка 
      «ОК, Альфа!» - интернет-банкинг для бизнеса, который предоставляет полностью дистанционное банковское обслуживание, простые и прозрачные тарифы, доступ с любого устройства и дополнительные партнерские услуги, способствующие развитию бизнеса клиентов Альфа-Банка Украина.

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      Теги: Новости Украины Авто Банки
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