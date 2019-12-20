Альфа-Банк Україна подарував підприємцю авто преміум-класу

У ході акції "Альфа-Драйв" підприємці виграли 425 тисяч гривень і автомобіль.

Альфа-Банк Україна підвів підсумки акції "Альфа-Драйв", спрямованої на підтримку малого бізнесу в Україні. Вона проходила в серпні-листопаді серед фізичних осіб-підприємців, які є клієнтами банку. В ході акції щотижня розігрувалися грошові сертифікати по 25 000 гривень на розвиток і підтримку бізнесу, а найголовнішим призом став автомобіль преміум-класу.

В акції міг взяти участь будь-який власник малого бізнесу (ФОП), який користується клієнт-банком, в тому числі інтернет-банкінгом для підприємців "ОК, Альфа!", і розраховується бізнес-картою від Альфа-Банку Україна. За кожні 5 платежів з рахунку ФОП в клієнт-банку і 5 POS-транзакцій бізнес-карткою (оплата товарів і послуг в торгових точках), незалежно від суми, клієнт отримував 1 квиток, який брав участь у розіграші грошових сертифікатів. Три і більше квитків давали право на участь у розіграші головного призу – автомобіля.

Щотижня визначався один переможець грошової винагороди в 25 тисяч гривень серед всіх клієнтів, які мали мінімум 1 квиток. Грошові сертифікати від Альфа-Банку Україна вручалися підприємцям по всій Україні: в Житомирі, Бершаді (Вінницька область), Івано-Франківську, Києві, Хмельницькому, Кривому Розі, Кропивницькому, Дніпрі, Чернігові, а також двом підприємцям з Ужгорода, двом з Краматорська і чотирьом з Харкова. Загалом в акції "Альфа-Драйв" банк розіграв сертифікатів на суму 425 тисяч гривень.

Володар мега-призу від "Альфа-Драйв" став відомий 10 грудня. Преміальний автомобіль виграв клієнт Альфа-Банку Україна з Києва Олександр Юрійович Клименко. Подарунок він називає символічним, оскільки сам займається автобізнесом.

Олександр – власник групи автошкіл "Osvita-Avto", у якій понад 15 років вчать водінню. Бізнесмен користується послугами Альфа-Банку Україна близько двох років. До цього переможець вісім років був клієнтом Укрсоцбанку, а після об'єднання перейшов в Альфа-Банк Україна. У банку має два розрахункових рахунки – для підприємства та ФОП. Крім цього, Олександр користується іншими послугами банку.

"Коли я їхав по роботі, мені передзвонив менеджер, запитав, чи вигравав я щось в житті, і повідомив, що я став переможцем розіграшу авто в акції "Альфа-Драйв". Я не очікував – подумав, що жарт. Про акцію знав, але не думав, що пощастить – і тільки через час повірив, що дійсно виграв машину», – ділиться враженнями переможець Олександр Клименко.

Він каже, що вибрав Альфа-Банк Україна через зручність інтернет-банкінгу та можливості без проблем оплачувати щоденні витрати і закупівлі за допомогою бізнес-картки. Розрахунковий рахунок прив'язаний до бізнес-картки, тому постійно є доступ до грошей на рахунку і не потрібно робити перекази з рахунку на картку.

"І центральний офіс мого підприємства знаходиться недалеко від Альфа-Банку, і раніше я користувався кредитуванням, тому знав, куди звертатися", – додав переможець акції.

"Для Альфа-Банку Україна співпраця з малим і середнім бізнесом є одним з пріоритетних напрямків. Тому ми знаємо, чого потребують підприємці для ведення бізнесу і впроваджуємо сервіси, що полегшують їм життя, – каже Григорій Задворний, регіональний керівник з продажу і дистрибуції Слобожанської дирекції Альфа-Банку Україна. – Наприклад, ми знаємо, що підприємці не хочуть часто ходити в відділення через брак часу, тому в нашому інтернет-банкінгу "ОК, Альфа!" дистанційно через комп'ютер або смартфон можна відкрити мультивалютний рахунок, випустити бізнес-картку, оплатити податки, відправити звіт в податкову, завантажити шаблони документів, здійснити будь-які транзакції, заощадити на супровідних послугах та багато іншого. Але ми прагнемо підтримувати наших клієнтів не тільки в повсякденному веденні бізнесу, а й у підвищенні його ефективності. На це була спрямована акція "Альфа-Драйв", в якій ми розігрували грошові сертифікати на розвиток бізнесу наших клієнтів. Але найгучнішою винагородою, звичайно, став преміальний автомобіль, про який мріє, напевно, кожен підприємець».

Довідка

"ОК, Альфа!" – інтернет-банкінг для бізнесу, який надає повністю дистанційне банківське обслуговування, прості і прозорі тарифи, доступ з будь-якого пристрою і додаткові партнерські послуги, які сприятимуть розвитку бізнесу клієнтів Альфа-Банку Україна.