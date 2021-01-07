Армению ждут жесткие меры, если продолжатся визиты ее официальных лиц в Нагорный Карабах. Это заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, любые визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана. Об этом сообщили на сайте "Интерфакс-Азербайджан".

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Алиев грозит кулаком

Исключения разрешаются только для представителей Красного креста. Организацию предупредили через министерство иностранных дел.

Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян посетил Ханкенди. Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте,

– отметил Алиев.

Также на совещании по итогам 2020 года он сказал: "Эти визиты должны закончиться. Предупреждаем, что если снова будут такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом".

Неприемлемые провокации

Глава государства отметил, что подобные провокационные действия со стороны официальных лиц Армении на фоне нормализации послевоенных отношений при посредничестве России категорически неприемлемы.

Отметим! Во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 2 823 военных Азербайджана. Ранее военное ведомство называло другую цифру – 2 802 погибших.

"Сейчас происходят шаги по нормализации отношений. Россия предложила сторонам свои посреднические возможности. В основном эти вопросы обсуждала делегация официальных лиц правительства России, посетившая недавно Армению и Азербайджан", – добавил Алиев.

Он возмутился тем, что если отношения нормализуются, то нет смысла в таких провокационных визитах.