Вірменію чекають жорсткі заходи, якщо продовжаться візити її офіційних осіб в Нагірний Карабах. Це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За його словами, будь-які візити в Нагірний Карабах, зокрема і представників міжнародних організацій, повинні здійснюватися тільки з дозволу Азербайджану. Про це повідомили на сайті "Інтерфакс-Азербайджан".

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Алієв погрожує кулаком

Винятки дозволяються тільки для представників Червоного хреста. Організацію попередили через міністерство закордонних справ.

Мені повідомили, що глава МЗС Вірменії Ара Айвазян відвідав Ханкенді. Що ти там робиш? Нехай Вірменія не забуває війну. Пам'ятайте, що залізний кулак на місці,

– зазначив Алієв.

Також на нараді щодо підсумків 2020 року він сказав: "Ці візити мають закінчитися. Попереджаємо, що якщо знову будуть такі провокаційні кроки, Вірменія ще більше пошкодує про це".

Неприйнятні провокації

Очільник держави відзначив, що подібні провокаційні дії з боку офіційних осіб Вірменії на тлі нормалізації післявоєнних відносин за посередництва Росії категорично неприйнятні.

Зазначимо! Під час воєнних дій у Нагірному Карабасі загинули 2 823 військових Азербайджану. Раніше військове відомство називало іншу цифру – 2802 загиблих.

"Наразі відбуваються кроки щодо нормалізації відносин. Росія запропонувала сторонам свої посередницькі можливості. В основному ці питання обговорювала делегація офіційних осіб уряду Росії, яка відвідала нещодавно Вірменію і Азербайджан", – додав Алієв.

Він обурився тим, що якщо відносини нормалізуються, то немає сенсу у таких провокаційних візитах.