О случившемся в своем фейсбуке рассказал журналист Азад Сафаров. Он отметил, что Аля Ширшина как раз возвращалась домой из Донбасса, где ее муж воюет против российских захватчиков.

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Женщина задержалась из-за непогоды

К сожалению, из-за непогоды автобус женщины задержался на час. Следовательно, она не успела попасть домой к объявлению комендантского часа. По словам Сафарова, женщина в 00:10 ехала на такси домой. По дороге ее остановили полицейские. Они забрали волонтера в отделение, чтобы она там давала объяснение.

Следователь свысока общался с Аллеей, спрашивал, служит ли ее муж в тылу, и говорил, что выпишет повестку ей самой, потому что, по его словам, "женщины тоже должны воевать",

– добавил журналист.

Сафаров отметил, что Алю Ширшину также сфотографировали возле линейки в участке, как будто она – "настоящая преступница". Кроме того, на телефон отфотографировали документы волонтерки.

Журналист позже актуализировал сообщение. Он отметил, что начальник ГУНП города Киева назначил служебное расследование действий правоохранителей. По его результатам примут соответствующие дисциплинарные решения, сообщила руководитель пресс-службы Нацполиции Елена Бережная.

Кроме того, правоохранители извинились за ненадлежащее поведение полицейских. В Нацполиции также пообещали, что с телефона полицейского сотрут все документы Али Ширшиной, которые он сфотографировал.

Что известно о волонтере