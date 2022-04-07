Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказал Курт Волкер – бывший постоянный представитель США в НАТО и американский дипломат. По его словам, инициативы были только у определенных стран-членов организации.

На тему Курт Волкер предположил, станет ли Украина членом НАТО

Волкер: НАТО – институт, который гарантирует безопасность или нет?

Волкер считает, что хорошим вопросом является то, что НАТО делает для Украины в плане военной поддержки и как организация действует в вопросе предоставления Украине членства.

НАТО не сделало почти ничего по отношению к Украине,

– констатировал он.

Экс-представитель США в НАТО подчеркнул, что организация проделала лишь прекрасную работу, если говорить о защите самого Североатлантического альянса. Речь идет о размещении военных в Польше, Румынии и странах Балтии. Помощь же Украине была от конкретных государств.

"Были индивидуальные инициативы . США, Польша, Великобритания, Канада, Чехия и так далее. Они оказали поддержку Украине, а НАТО как НАТО – нет", – отметил Волкер.

Также американский дипломат добавил, что сейчас Североатлантический альянс должен задать себе один вопрос. "А НАТО – это вообще институция, которая должна обеспечить безопасность в Европе? Нет?" – риторически спросил он.

Полное интервью с Куртом Волкером: смотрите видео 24 канала