Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів Курт Волкер – колишній постійний представник США у НАТО та американський дипломат. За його словами, ініціативи були лише у певних країн-членкинь організації.

До теми Курт Волкер припустив, чи стане Україна членом НАТО

Волкер: НАТО – інституція, яка гарантує безпеку чи ні?

Волкер вважає, що хорошим питанням є те, що НАТО робить для України в плані воєнної підтримки і як організація діє в питанні надання Україні членства.

НАТО не зробило майже нічого щодо України,

– констатував він.

Експредставник США у НАТО підкреслив, що організація зробила лиш прекрасну роботу, якщо казати про захист самого Північноатлантичного альянсу. Мовиться про розміщення військових у Польщі, Румунії та країнах Балтії. Допомога ж Україні була від конкретних держав.

"Були індивідуальні ініціативи. США, Польща, Велика Британія, Канада, Чехія і так далі. Вони надали підтримку Україні, а НАТО як НАТО – ні", – зазначив Волкер.

Також американський дипломат додав, що зараз Північноатлантичний альянс має поставити собі одне питання. "А НАТО – це взагалі інституція, яка має гарантувати безпеку в Європі? Чи ні?" – риторично запитав він.

Повне інтерв'ю з Куртом Волкером: дивіться відео 24 каналу