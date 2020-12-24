Союзы "Слуги народа" с ЕС и ОПЗЖ в местных советах являются ситуативными и долго не продержатся. Стратегия "все ради должностей" может привести к тому, что главы облсоветов от "Cлуг народа" станут "свадебными генералами", а "первую скрипку" будет играть ЕС или ОПЗЖ.

Об этом рассказал "Фактам и комментариям" политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Союзы "Слуги народа" с ЕС и ОПЗЖ в местных советах являются ситуативными и долго не продержатся. Судя по тому, как и с кем договаривались на местах, партия власти больше боится конкурентов, чем прямых оппонентов. Из этого ряда – попытки остановить усиление "За майбутне" в регионах, блокирование регистрации депутатов, скандалы с выборами глав облсоветов и противоестественные союзы с откровенными оппонентами из ОПЗЖ и "Евросолидарности", – утверждает Андрей Золотарев.

По его словам, судя по фокус-группам, которые проводились в декабре, такие альянсы уже "режут" глаза избирателям.

"Когда люди, которые голосовали за "Слуг", видят то, что на каналах Медведчука и Порошенко Зеленского "мочат" нон-стоп 24 часа в сутки, им трудно объяснить такого рода союзы. Обещания Зеленского "вывести на чистую воду" Порошенко и Медведчука также не забыты. При этом рисков для ОПЗЖ и ЕС гораздо менбше, значительная часть их идеологически заряженного электората видит в таких действиях "хитрый план" Медведчука или Порошенко. Наверное, после того, как страна отгуляет праздники, и ЕС и ОПЗЖ начнут по полной программе использовать местные советы для уничтожения рейтинга Зеленского и его команды", – подчеркнул политолог.

При этом, уверен эксперт, цели уже обозначены вполне конкретные – это досрочные парламентские и президентские выборы.

"Поэтому эти конъюнктурные союзы ради "кресел" и "галочки" в отчетности скоро начнут сыпаться. Главы облсоветов от "Слуг" могут оказаться в положении, которое называется "хуже губернаторского": либо риск потерять кресло, или оказаться на подтанцовке у ЕС и ОПЗЖ", – считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Как писало ранее "Зеркало Недели", после проигрыша на местных выборах, особенно – в областном совете, партия власти сделала ставку на широкий компромисс, начиная от ЕС и "Свободы" и заканчивая ОПЗЖ. В результате у партии "Слуга народа" в 12 областях – свой глава облсовета и ситуативное большинство.