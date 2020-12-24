Союзи "Слуги народу" з ЄС та ОПЗЖ в місцевих радах є ситуативними і довго не протримаються. Стратегія "все заради посад" може привести до того, що голови облрад від "Cлуг народу" стануть "весільними генералами", а "першу скрипку" гратиме ЄС або ОПЗЖ.

Про це розповів виданню "Факти і коментарі" політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Союзи "Слуги народу" з ЄС і ОПЗЖ в місцевих радах є ситуативними і довго не протримаються. Судячи з того, як і з ким домовлялися на місцях, партія влади більше боїться конкурентів, ніж прямих опонентів. З цього ряду – спроби зупинити посилення "За Майбутнє" в регіонах, блокування реєстрації депутатів, скандали з виборами глав облрад і протиприродні союзи з відвертими опонентами з ОПЗЖ і "Євросолідарності", – стверджує Андрій Золотарьов.

За його словами, судячи з фокус-груп, які проводилися в грудні, такі альянси вже "ріжуть" очі виборцям.

"Коли люди, які голосували за "Слуг", бачать те, що на каналах Медведчука і Порошенка Зеленського "мочать" нон-стоп 24 години на добу, їм важко пояснити такого роду союзи. Обіцянки Зеленського "вивести на чисту воду" Порошенка і Медведчука також не забуті. При цьому ризиків для ОПЗЖ і ЄС набагато менше, значна частина їх ідеологічно зарядженого електорату бачить в таких діях "хитрий план" Медведчука або Порошенка. Напевно, після того, як країна відгуляє свята, і ЄС і ОПЗЖ почнуть по повній програмі використовувати місцеві ради для знищення рейтингу Зеленського і його команди", – підкреслив політолог.

При цьому, впевнений експерт, цілі вже позначені цілком конкретні – це дострокові парламентські і президентські вибори.

"Тому ці кон'юнктурні союзи заради "крісел" і "галочок" в звітності скоро почнуть сипатися. Голови облрад від "Слуг" можуть виявитися в положенні, яке називається "гірше губернаторського": або ризик втратити крісло, або опинитися на підтанцьовці у ЄС і ОПЗЖ", – вважає політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Як писало раніше "Дзеркало Тижня", після програшу на місцевих виборах, особливо – в обласній раді, партія влади зробила ставку на широкий компроміс, починаючи від ЄС і "Свободи" і закінчуючи ОПЗЖ. В результаті у партії "Слуга народу" в 12 областях – свій глава облради і ситуативна більшість.