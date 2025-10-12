Нидерланды передали Украине противоминный корабль: еще один ожидается вскоре
- Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar и ожидается еще один до конца 2025 года.
- Корабль Alkmaar предназначен для обнаружения и обезвреживания морских мин и оснащен передовыми системами.
Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. Получение еще одного ожидается до конца 2025 года.
Сейчас продолжается подготовка экипажа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
Смотрите также С июля Трамп тайно помогает Украине бить по НПЗ России: fT раскрыли детали
Что известно о передаче Alkmaar Украине?
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и главнокомандующий ВС Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм посетили Одесскую область, где встретились с Командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой и главой Одесской ОВА Олегом Кипером.
Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, последствия регулярных российских обстрелов, а также состояние энергетики и подготовка Черноморского региона к зиме.
Стало известно, что Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar. Кроме того, анонсировано, что до конца 2025 года ожидается передача еще одного.
Рубен Брекельманс подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Нидерландов и отметил, что они и в дальнейшем будут помогать украинским военным и гражданскому населению!
– написал Олег Кипер.
Что известно о противоминном корабле Alkmaar?
- Корабль относится к классу Tripartite (Alkmaar) – совместного проекта Нидерландов, Франции и Бельгии. Эти суда предназначены для обнаружения и обезвреживания морских мин.
- Судно оснащено передовыми системами для обнаружения и обезвреживания мин, включая радиолокационные системы и автономные подводные аппараты.
- Экипаж корабля состоит из 4 офицеров, 15 сержантов и 17 военных рядового состава.
- Корабли этого класса способны также выполнять логистические функции для перевозки грузов и боеприпасов, пишет "Милитарный".