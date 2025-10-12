Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. Получение еще одного ожидается до конца 2025 года.

Сейчас продолжается подготовка экипажа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Что известно о передаче Alkmaar Украине?

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и главнокомандующий ВС Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм посетили Одесскую область, где встретились с Командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой и главой Одесской ОВА Олегом Кипером.

Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, последствия регулярных российских обстрелов, а также состояние энергетики и подготовка Черноморского региона к зиме.

Стало известно, что Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar. Кроме того, анонсировано, что до конца 2025 года ожидается передача еще одного.

Рубен Брекельманс подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Нидерландов и отметил, что они и в дальнейшем будут помогать украинским военным и гражданскому населению!

– написал Олег Кипер.

Что известно о противоминном корабле Alkmaar?