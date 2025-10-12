Наразі триває підготовка екіпажу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Що відомо про передачу Alkmaar Україні?

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс та головнокомандувач ЗС Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм відвідали Одещину, де зустрілися із Командувачем ВМС ЗСУ Олексієм Неїжпапою та очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером.

Під час візиту обговорювалась безпекова ситуація, наслідки регулярних російських обстрілів, а також стан енергетики та підготовка Чорноморського регіону до зими.

Стало відомо, що Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar. Крім того, анонсовано, що до кінця 2025 року очікується передача ще одного.

Рубен Брекельманс підкреслив важливість підтримки України з боку Нідерландів і наголосив, що вони й надалі допомагатимуть українським військовим та цивільному населенню!

– написав Олег Кіпер.

Що відомо про протимінний корабель Alkmaar?