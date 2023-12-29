Общество возмущено ее словами, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный тоже отреагировал. В чем суть скандала с помощницей Залужного – разбирался 24 Канал.

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Что сказала помощница Залужного Алла Мартынюк

В сети распространился отрывок из этого интервью, где Алла Мартынюк двусмысленно высказалась о реакции части общества на новую волну мобилизации.

Сейчас я вижу, как это, если кому-то повестку дали, сразу там мамы пишут, они там уже в истерике, едва ли не прощаются с жизнью своих сынишек и все остальное – это неправильно. Не нужна эта истерия, нужно верить в то, что ваш сын действительно герой, он лучший цвет нации. Все равно мы все умрем – ну реально, мы все не вечны. Но ведь если так случится, то уйти из этой жизни достойно – это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина тебя переедет. Бывают разные ситуации, и сейчас, если мы не встанем на защиту нашего государства... Вы ведь не хотите потом паспорт менять на вражеский, правда? В первую очередь вы защищаете свой дом,

– сказала она.

Скандальное заявление помощницы Залужного: смотрите видео

Далее Мартынюк и Петров пришли к выводу, что "люди, которые сейчас истерят по поводу мобилизации, готовы договариваться с россиянами".

Еще бы добавила о тех людях, которые не хотят идти и истерят – к сожалению, такие люди, которые попадают потом в армию, они иногда и сливают действительно наши позиции, и все остальное. Это как раз украинские люди, работающие на руку врагу,

– добавила Алла Мартынюк.

Интервью Аллы Мартынюк / Скриншоты 24 Канала

Важно: полную версию эфира можете посмотреть по ссылке. Заявления Аллы Мартынюк слушайте на 42 – 45 минуте.

Сексизм и юродство Петрова и "шутки" Мартынюк

Начиная эфир, Владимир Петров представил гостью так: "Алла Мартынюк, помощник-консультант Валерия Федоровича Залужного прямо сейчас у нас в эфире, блондинка в военной форме. Ставьте лайки". Первый вопрос, который он задал, касался того, есть ли у гостьи номер Залужного и не может ли она позвонить Главкому. "Можете его сейчас набрать и попросить, чтобы он меня не мобилизовал? Пожалуйста! Скажите, что я очень болен".

Алла Мартынюк отшутилась, мол, уже пришла с повесткой, так что звонок не поможет. Но если он многодетный отец, то "возможно, пройдет". И хотя потом перешли к серьезному разговору, впечатление от таких действий и слов очень неприятное. Как минимум.



Владимир Петров реагирует на слова гостьи "мы все умрем" / Скриншот 24 Канала

Оправдания Аллы Мартынюк

После общественной огласки волонтер выложила в фейсбуке видео, где объяснила: "Вырезали из часового замечательного интервью неверную интерпретацию моего высказывания". И пожаловалась, что из-за этого на нее вылилось много хейта, ей писали много отвратительного и желали смерти.

Она объездила много горячих точек и помогала защитникам, в том числе с эвакуацией. Говорит: у нее вся семья на фронте, поэтому о том, что такое война, она знает "не из телефона". И никогда бы не агитировала родителей посылать детей на смерть. "Имелось в виду то, что не нужно думать о плохом, что обязательно все будет хорошо".

По словам женщины, в том кусочке интервью она высказала два разных мысли. Первая – "не настраивайтесь на плохое, обязательно ваш человек будет жив и он герой", а вторая – "о том, что мы все не вечны, идет жестокая война, защищая наше государство и землю, можно погибнуть и уйти из этой жизни достойно".

Алла Мартынюк выложила ролик с объяснением своих слов: смотрите видео

В комментариях к видео мнения людей разделились: одни поддержали женщину и призвали ее волонтерить и дальше, другие же возмутились, что ее никто не "наделял властью давать "экспертное" мнение по поводу жизни и смерти".

Реакция людей на оправдание волонтера / Скриншоты 24 Канала

Залужный отреагировал на скандал: что сказал

Во избежание манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением. Также информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах,

– написал он.



Кто такая Алла Мартынюк

Она актриса, певица и соучредитель фонда "Захист майбутнього". На ее ютуб-канале можно увидеть отчеты о помощи ВСУ, интервью телеканалам и песни.

На сайте фонда о ней написано так: "Алла Мартынюк является волонтером, внештатным помощником-консультантом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, актрисой и певицей. Алла Мартынюк активно участвовала в Революции Достоинства 2013-2014 годов. Начала волонтерить и регулярно посещать зону АТО после того, как в 2014-м воевать ушел ее брат".

Алла Мартынюк – соучредитель фонда "Захист майбутнього" / Скриншоты 24 Канала

Иногда она дает интервью ютуб-каналам.

Много лет назад Алла Мартынюк пела в известной в начале двухтысячных девичьей поп-группе "Сливки". Но от той девушки в нынешней Алле ничего не осталось. Сейчас Алла Мартынюк внештатно исполняет обязанности помощницы-консультантки Главнокомандующего Валерия Залужного и привозит на передовую все необходимое нашим военным,

– говорится в описании одного из интервью в марте 2023 года.

