Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он считает, что, независимо от того, что будет дальше, Пугачева сняла с путина легитимацию.

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Какое значение имеет заявление Пугачевой

Арестович отметил, что для людей в россии от 40 лет Алла Пугачева является частью их самоидентификации. Поэтому можно представить масштаб ее влияния.

Более того, она смогла совершить несколько совершенно невероятных вещей. Первая и самая невероятная вещь – она сумела одновременно быть любимицей народа и системы, который его подавлял,

– сказал он.

В то же время, отметил советник главы Офиса Президента, Пугачева позволяла себе шутки, которые были очень опасны в советское время. Этой певицей восхищались и прощали ей все проделки.

В нее вложено столько, что она является суперскрепой их мироощущения. И эта скрепа бунтует против чувака, которого они легитимировали воссоздать советский союз как матрицу жизни,

– заявил Арестович.

То есть, подчеркнул советник главы Офиса Президента, мы имеем "бунт ссср" против путинской российской федерации. Больший удар этому режиму нанести было невозможно.

Арестович сказал, что означает смелое заявление Пугачевой: смотрите видео

"Эта история будет продолжена"

Арестович считает, что, независимо от того, что будет дальше, Пугачева сняла с путина легитимацию. Певица может стать компромиссной и договориться. Но этого короткого сообщения, которое она сделала в инстаграме, уже никогда не отмыть.

Тетя Алла взбунтовалась. Эта история будет продолжена. Я уверен на 101%. Она точно знала, что делает. Ее не переубедить, она все просчитала. Она видела кдб ссср в ее лучшие годы, что ей несчастное путинское фсб!

– подчеркнул он.

Советник главы Офиса Президента добавил, что это золотой гвоздь, после которого все посыплется. Ведь произошло самое страшное, что могло, – ссср взбунтовался против россии. И стало четко видно, что россия и ссср являются совершенно разными культурными моделями. И Пугачева сообщила это как совершенный факт.

Больше о Пугачеве и ее заявлениях

Российская певица Алла Пугачева после полномасштабного вторжения россии в Украину экстренно уехала с мужем и детьми за границу. В то же время звезда не назвала это бегством.

Вернувшись в москву, Алла Пугачева поставила на место рупоров кремля. Она упрекнула режиссера Никиту Михалкова, который критиковал их с Галкиным за побег из страны и называл ненужными.

18 сентября российская певица Алла Пугачева попросила кремлевские власти зачислить ее в список "иностранных агентов". Перед этим такое "звание" присвоили ее мужу Максиму Галкину. Россияне в соцсетях неоднозначно отреагировали на такую просьбу.

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