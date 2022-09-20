Про це сказав радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. Він вважає, що, незалежно від того, що буде далі, Пугачова зняла з путіна легітимацію.

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Яке значення має заява Пугачової

Арестович зазначив, що для людей у росії віком від 40 років Алла Пугачова є частиною їхньої самоідентифікації. Тому можна уявити масштаб її впливу.

Понад те, вона змогла зробити декілька абсолютно неймовірних речей. Перша і найбільш неймовірна річ – вона зуміла одночасно бути улюбленицею народу і системи, який його пригнічував,

– сказав він.

Водночас, зауважив радник голови Офісу Президента, Пугачова дозволяла собі жарти, які були дуже небезпечні в радянський час. Цією співачкою захоплювалися і пробачали їй усі витівки.

У неї вкладено стільки, що вона є суперскрепою їхнього світовідчуття. І ця скрепа бунтує проти чувака, якого вони легітимізували відтворити радянський союз як матрицю життя,

– заявив Арестович.

Тобто, наголосив радник голови Офісу Президента, ми маємо "бунт срср" проти путінської російської федерації. Більшого удару цьому режиму завдати було неможливо.

Арестович сказав, що означає смілива заява Пугачової: дивіться відео

"Ця історія матиме продовження"

Арестович вважає, що, незалежно від того, що буде далі, Пугачова зняла з путіна легітимацію. Співачка може стати компромісною й домовитися. Але цього короткого допису, який вона зробила в інстаграмі, вже ніколи не відмити.

Тьотя Алла збунтувалася. Ця історія матиме продовження. Я впевнений на 101%. Вона точно дуже знала, що робить. Її не переконати, вона все прорахувала. Вона бачила кдб срср в її найкращі роки, що їй нещасне путінське фсб!,

– наголосив він.

Радник голови Офісу Президента додав, що це золотий цвях, після якого все посиплеться. Адже відбулося найстрашніше, що могло, – срср збунтувався проти росії. І стало чітко видно, що росія й срср є абсолютно різними культурними моделями. І Пугачова повідомила це як довершений факт.

Більше про Пугачову та її заяви

Російська співачка Алла Пугачова після повномасштабного вторгнення росії до України екстренно виїхала з чоловіком та дітьми за кордон. Водночас зірка не назвала це втечею.

Повернувшись до Москви, Алла Пугачова поставила на місце рупорів кремля. Вона дорікнула режисеру Микиті Міхалкову, який критикував їх з Галкіним за втечу з країни та називав непотрібними.

18 вересня російська співачка Алла Пугачова попросила кремлівську владу зарахувати її у список "іноземних агентів". Перед цим таке "звання" присвоїли її чоловіку Максиму Галкіну. Росіяни у соцмережах неоднозначно відреагували на таке прохання.

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