Получила более миллиона: освобожденная из плена ветеранка из Луцка судится с сестрой из-за выплат

Освобожденная из российского плена 52-летняя ветеранка Алла Сенченко более двух лет через суд пытается вернуть выплаты, начисленные ей за восемь месяцев пребывания в неволе. Историю ветеранки рассказало Суспільне.

Что известно о ситуации с выплатами ветеранки, которые присвоила себе ее сестра?

В 2022 году жительница Луцка присоединилась к рядам ВСУ, где служила стрелком. В мае ее отправили на передовую, и уже через несколько недель она попала в плен. Некоторое время военную считали пропавшей без вести, а в феврале 2023 года ее освободили.

Вернувшись в марте в Луцк, женщина пыталась получить положенные выплаты, однако выяснила, что деньги перечислили ее сестре. По словам Сенченко, после восстановления банковской карты она обратилась с просьбой изменить счет для выплат, однако ей сообщили, что уже начисленные средства направят на предыдущую карточку.

Впоследствии выяснилось, что все выплаты сестра получила на основании написанного заявления. Сейчас ветеран пытается вернуть через суд средства за период с июня 2022 года по февраль 2023 года – речь идет о более 1 миллионе гривен. Также она требует моральную компенсацию.

Во время плена женщина имела возможность и просила заблокировать свои счета, однако после возвращения узнала, что выплаты получила ее сестра. Дело уже рассмотрели две инстанции, сейчас его изучает Верховный Суд. Параллельно продолжается уголовное производство относительно возможных нарушений при начислении средств. Сестра отрицает финансовый конфликт и говорит о наследственных спорах. В то же время юристы отмечают, что на тот момент выплаты должны были получать только ближайшие родственники, а иначе деньги должны были оставаться на счету воинской части.

В ТЦК объясняют, что средства перечислили сестре, поскольку она была указана как единственный родственник. Сейчас дело рассматривается сразу в двух направлениях – административном и уголовном.

