Владимир Рудковский – человек, чья сила духа стала опорой для сотен побратимов. Бывший пресс-секретарь, доброволец и командир роты, а ныне – амбассадор центра UNBROKEN. После тяжелого ранения на Запорожском направлении, он не просто вернулся к активной жизни, а превратил свой опыт в миссию: помогать другим воинам проходить путь восстановления и напоминать обществу о цене свободы.

Также Владимир постоянно встречается с молодежью, чтобы объяснить – военные воюют именно за то, чтобы молодежь могла учиться, а не держать оружие. И единственное, чего просят защитники взамен, – это понимание. Мы встретились с ветераном именно на одной из таких встреч во Львове. А результат разговора – читайте далее в рамках проекта 24 Канала "Красота в несокрушимости".

Какой была жизнь Владимира до войны?

Владимир Рудковский родился 27 февраля 1992 года в Сарнах Ровенской области. Окончил Национальную академию прокуратуры, однако выбрал для себя другой путь – коммуникаций и общественной деятельности. До полномасштабного вторжения работал в пресс-службе Сарненского городского совета.

Он реализовывал собственные информационные и социальные проекты: снимал документальные видео об общинах Полесья, развивал ютуб-канал, популяризировал здоровый образ жизни, патриотические инициативы, локальную историю. Самостоятельно учился монтажу, съемке, созданию социального контента.

Одним из его важных проектов стала идея фиксировать истории сел – чтобы через 20 – 30 лет люди могли увидеть, какими были их общины. Он снимал с дрона, записывал воспоминания жителей, создавал своеобразный видеоархив времени. Проект "Библиотека 2020" (реализованный фактически уже в 2023-м) имел целью сохранить живую память для следующих поколений.



Владимир Рудковский на встрече с детьми / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Как изменилась жизнь Владимира после 24 февраля 2022 года?

С началом полномасштабного вторжения Владимир стал волонтером. Организовывал прием гуманитарной помощи, работал с переселенцами, помогал обеспечивать ТрО и ВСУ. Городской голова возложил на него коммуникацию и координацию помощи военным.

За несколько дней до отправки на фронт у Владимира родилась дочь. И несмотря на это он принял решение идти добровольцем в ВСУ.

На войне быстро проявил лидерские качества. Постоянно инициировал изменения, задавал вопросы командованию, требовал улучшения подготовки, ведь понимал: от этого зависит жизнь его людей. Впоследствии, когда должность командира роты освободилась, собратья фактически единогласно указали на него – и он возглавил подразделение.

Я сформировал из них семью,

– говорит Владимир.

Он не бежал с автоматом в первую линию, если это было неэффективно для управления. Зато занимался тем, что умел лучше всего – системной подготовкой, мотивацией, развитием каждого бойца. Его рота стала одной из самых боеспособных в бригаде.

Ранение и путь к UNBROKEN

Во время штурма на Запорожском направлении Владимир попал под российский обстрел, спасая раненого товарища. Именно тогда он получил тяжелое минно-взрывное ранение. Это привело к ампутации ноги. Однако именно в больничной палате он осознал, что настоящая трагедия измеряется не только потерей конечности, но и потерей поддержки.

Посмотрел вниз, увидел, что пальцев нет. Видимо, будет протез. Но так как-то закрутилась ситуация, что товарищу, которого спасал, ногу спасли, а мне отрезали. Так бывает,

– вспоминает Владимир.

После эвакуации ему наложили турникет и провели гильотинную ампутацию – операцию, предусматривающую удаление омертвевших тканей и оставление открытой раны. В таком состоянии протезирование невозможно.

Поэтому Владимира доставили во Львов – в больницу Святого Пантелеймона, а затем в центр UNBROKEN, где провели реампутацию и подготовили к протезированию. Уже через две недели после операции ветеран ходил в зал, работал с реабилитологами, общался с протезистами.

Нам здесь дают крутую помощь – и физическую, и психологическую. С утра до ночи с нами занимаются. В первые дни мой график был с 9 утра до 5 вечера. И уже через две недели я чувствовал себя так, будто имею две ноги,

– рассказывает Владимир.

В реабилитационном центре мужчину поддерживали дочь и жена, которые переехали во Львов, чтобы постоянно быть рядом и помогать в восстановлении. Владимир стал свидетелем того, как одного из товарищей покинула жена, пока тот еще находился на лечении. Для ветерана это стало моментом глубокого переосмысления.

Это очень важно понимать: жена может или дать крылья, или их обрубить. Когда я стал свидетелем такой ситуации у товарища, то в ту же секунду осознал, насколько я счастлив. Потому что все в этой жизни познается на контрастах,

– делится защитник.

Как Владимир стал ментором в UNBROKEN?

В стенах больницы Владимир пережил внутренний перелом. Рядом были ребята с гораздо более тяжелыми ранениями. Он вспоминает историю товарища Игоря, который потерял обе ноги и которого оставила жена.

У меня было самое легкое ранение из всех возможных. У меня есть жена, дочь, семья. Я просто смотрел в потолок и благодарил Бога за то, что имею. С того момента понял – не имею морального права жаловаться,

– говорит Владимир.

Лидерские качества он не поставил на паузу. Уже будучи пациентом, помогал другим – говорил, объяснял, мотивировал.

В 2022 – 2023 годах, по его словам, девять из десяти раненых боялись не смерти, а стать никому не нужными. И Владимир приходил к ним с конкретным месседжем: жизнь продолжается.

Впоследствии руководство центра предложило ему стать амбассадором. Вместе с другим ветераном они стали первыми пациентами-амбассадорами центра. Еще не имея протеза, Владимир ездил на международные форумы, давал интервью, рассказывал о реабилитации.



Владимир Рудковский / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Когда ему предложили должность "мотивационного тренера", он отказался от названия. Так появилась роль наставника – ментора по принципу "равный – равному".

Сегодня ветеран работает с ранеными, однако это сотрудничество начинается не сразу после операции. Каждому, кто пережил ампутацию, нужно время на восстановление, стабилизацию состояния. И именно после этого начинается работа Владимира, который обращается к товарищам со словами: "Друг, время возвращаться к активности. Идем в зал".

Для Владимира реабилитация никогда не сводилась только к заживлению швов или подбору правильного протеза. Он убежден: физическое восстановление начинается с психики. Сначала – внутреннее согласие жить дальше. А уже потом – шаги.

Залечить, дать протез – это самое элементарное. Вопрос в другом: захочет ли человек что-то делать дальше?,

– так он формулирует главный вызов для раненого бойца.

Для Владимира реабилитация стала вызовом. Он не просто учился ходить, а пытался доказать, что границ не существует. Еще находясь в статусе пациента, он поднялся на Говерлу на протезе вместе с послом Великобритании. Владимир объясняет это просто: хотел показать другим ребятам, что это нормально, возможно, и нет никаких препятствий. Кроме гор, в жизнь ветерана вернулся активный спорт.

Я трижды играл в благотворительных баскетбольных матчах на турнирах Бандеры, где собирали деньги для защитников, и все три раза становился лучшим игроком (MVP). Участвовал в марафонах в разных странах. Этим я хочу доказать собратьям: никогда не надо останавливаться, нужно постоянно двигаться, ставить новые цели и обязательно их достигать,

– добавляет ветеран.



Владимир Рудковский / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Владимир убежден, что психическое восстановление – это фундамент. Без него протез может так и остаться "припаркованным" в углу. Именно поэтому во время реабилитации в центре UNBROKEN мужчина искал не просто физические упражнения, а инструменты, которые меняют мышление.

Самой сильной трансформацией стал театр. До ранения он был там лишь несколько раз в жизни. Но именно сцена заставила Владимира по-другому говорить, по-другому мыслить, по-другому чувствовать. Работа с эмоциями, телом, голосом активизировала внутренние ресурсы, которые война пыталась сломать. Он говорит, что буквально почувствовал, как перестраиваются нейронные связи.

Иппотерапия стала вторым открытием. Лошади чувствуют внутреннее состояние.

Лошадь сразу знает, кто ты,

– говорит Владимир.

Движение в ритме животного, доверие, тишина, природа – все это возвращало ощущение контроля над телом и жизнью. Впоследствии он начал привозить на такие занятия других ветеранов, потому что понимал: иногда именно это лечит глубже слов.

Сегодня Владимир ходит на современном функциональном протезе и в шутку называет его "суперножкой". Потому что если ты можешь улыбнуться к своей травме – она уже не определяет тебя.

Встречи с молодежью – служба в гражданской жизни

Собственный опыт адаптации Владимир сегодня транслирует во время регулярных встреч с молодежью. Он воспринимает это как продолжение службы – только уже в гражданской жизни. Это уже не просто одиночные визиты, а масштабная просветительская работа, которая охватила тысячи слушателей.

На сегодня за последние два года ветеран провел обучение для более 8 000 детей. Этот проект охватывает все возрастные категории – от воспитанников детских садов до студентов университетов. Каждому Владимир готовит соответствующий контент о реалиях войны и этике общения.

Это обучение тому, как правильно коммуницировать с нами, с нашими семьями. Проект воплощается благодаря возможностям центра UNBROKEN и поддержке Львовского городского центра помощи участникам боевых действий (УБД). Хотя это была моя собственная инициатива, она стала важной частью современной ветеранской политики,

– говорит Владимир.

Одна из таких встреч состоялась в 93-м лицее. Там сложный разговор о войне превратился в искренний диалог. Без морализаторства. Без пафоса. С живыми вопросами и честными ответами.

Он не скрывает своего протеза. Наоборот – показывает его детям, позволяет подержать в руках. Так он снимает напряжение и страх перед инаковостью. Потому что если ребенок видит перед собой не "жертву обстоятельств", а сильного человека с чувством юмора – меняется восприятие.



Дети на встрече с Владимиром Рудковским / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Для Владимира такие встречи – это больше, чем рассказ о собственном опыте. Это урок этики. Он объясняет детям: военные воюют именно за то, чтобы молодежь могла учиться, а не держать оружие. И единственное, чего просят защитники взамен, – это понимание.

Если вы видите военного – просто положите руку на сердце. Это лучший жест благодарности. Сколько приятно становится на душе воину, когда он видит такое внимание от детей. Потому что дети – это то, за что я воевал,

– делится ветеран.

Дети на встрече с Владимиром Рудковским / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Также Владимир активно присоединяется к акциям в поддержку военнопленных и без вести пропавших. Еженедельно он напоминает львовянам о тех, кто находится в российских тюрьмах, в частности в Мордовии. О тех, кто проходит через пытки и истощение, пока тыл пытается жить "обычной жизнью".

Он призывает не поддаваться иллюзии "мирного города". Потому что пока в центре Львова звучит музыка, где-то в камерах ломаются человеческие тела.

Самое страшное – это равнодушие прохожих. Россияне издевались над нами веками, и сейчас они продолжают это делать в тюрьмах, где у наших ребят лопают капилляры на ногах от истощения. Мы должны выходить на акции поддержки, должны кричать об этом, ведь свободные должны бороться за пленных,

– настаивает Владимир.



Владимир Рудковский на акции в поддержку пленных / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

История Владимира Рудковского в очередной раз доказывает: настоящая сила не всегда измеряется физической выносливостью. В современном обществе очень часто она проявляется в способности жить дальше, поддерживать других, напоминать гражданственности о цене нашей свободы. Наша несокрушимость – это не отсутствие потерь, а способность несмотря на них оставаться опорой для других.