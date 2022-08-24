Джонсон поблагодарил Украину за особый орден

Президент Владимир Зеленский вручил Джонсону орден свободы. Это произошло на совместной пресс-конференции лидеров, сообщает 24 канал.

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У меня есть честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы, эта награда полностью отражает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил британского премьера за поддержку Украины и отстаивание интересов Киева на международной арене.



Зеленский вручил Джонсону орден Свободы / Скриншот с видео

В ответ Джонсон выразил восхищение украинским народом. Он подчеркнул, что украинцев всему миру показали, как ошибался Владимир Путин, когда думал, что захватит Украину за 3 дня. Агрессор недооценил украинцев и ту цену, которую они готовы заплатить за свою Независимость.

Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью,

– сказал Джонсон.

Зеленский и Джонсон также побывали на Аллее смелости. Там отчеканили имя Джонсона, как благодарность за мощную поддержку нашего государства.



Зеленский и Джонсон и Аллеи смелости в Киеве / Фото Obozrevatel

Джонсон объявил новый пакет помощи Украине

Глава британского правительства сообщил о новом пакете помощи для Украины на сумму 54 миллиона фунтов стерлингов. На эту сумму Лондон передаст украинской армии современные беспилотники, противотанковые боеприпасы и ракетные системы. В частности, говорится о 850 ручных микродронах Black Hornet.

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