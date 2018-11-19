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      АЛЛО: интерес к распродаже года Черная пятница просто зашкаливает!

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      "Черная пятница" в " АЛЛО"
      "Черная пятница" в " АЛЛО"

      Компания "Алло" в этом году начала подготовку к супер распродаже заблаговременно до ее начала. По сравнению с прошлым годом, в 2018-м количество посетителей и предварительных регистраций побило все рекорды!

      И это вполне разумно, ведь именно во время ноябрьской распродажи можно не только позволить себе то, что давно хотелось, но и заранее подготовиться к новогодним праздникам, которые совсем не за горами.

      Правила самой главной распродажи года – пришел, увидел и купил. Но не стоит совершать необдуманные покупки. Важно узнать о всех предложениях рынка и лишь затем делать свой выбор. Но если вам повезло найти то, что искали, по очень вкусной цене, не стоит медлить с приобретением.

      Если вы с нетерпением ждете начала "Черной пятницы" в "Алло", которая стартует 23 ноября, рекомендуем вам зарегистрироваться прямо сейчас. Что дает предварительная регистрация? Во-первых, вы получите доступ к распродаже существенно раньше, что даст возможность изучить все интересные предложения и взвешенно совершить покупку. А во-вторых, вас ждет по-настоящему много эксклюзивных товаров по невероятным ценам. Но как обычно, количество супер предложений ограниченно и на всех не хватит. Поэтому получить доступ к распродаже раньше всех – очень весомое преимущество!

      В этом ноябре компания "Алло" с любовью к своим клиентам собрала самые “ядовые” предложения в одной грандиозной распродаже https://allo.ua/ru/blackfriday/. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и будьте одним из первых счастливчиков! Удачных покупок!

      Група компаній "Алло" – великий гравець українського ринку персональної електроніки, лідер на ринку смартфонів. Група об'єднує роздрібну мережу "Алло" (365 магазинів), інтернет-магазин allo.ua, дистриб'юторську компанію "Цифротех". У своїх магазинах компанія офіційно продає пристрої Samsung, Xiaomi, Apple, Sony і інших міжнародних брендів.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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