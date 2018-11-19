АЛЛО: інтерес до розпродажу року "Чорна п'ятниця" просто зашкалює

Компанія "Алло" в цьому році розпочала підготовку до супер розпродажів завчасно до її початку. У порівнянні з минулим роком, в 2018-му кількість відвідувачів і попередніх реєстрацій побила всі рекорди!

І це цілком розумно, адже саме під час листопадового розпродажу можна не тільки дозволити собі те, що давно хотілося, але і заздалегідь підготуватися до новорічних свят, які зовсім не за горами.

Правила найголовнішого розпродажу року – прийшов, побачив і купив. Але не варто робити необдумані покупки. Важливо дізнатися про всі пропозиції ринку і лише потім робити свій вибір. Але якщо вам пощастило знайти те, що шукали, за дуже смачною ціною, не варто зволікати з придбанням.

Якщо ви з нетерпінням чекаєте початку "Чорної п'ятниці" в "Алло", яка стартує 23 листопада, рекомендуємо вам зареєструватися просто зараз. Що дає попередня реєстрація? По-перше, ви отримаєте доступ до розпродажу істотно раніше, що дасть можливість вивчити всі цікаві пропозиції і виважено здійснити покупку. А по-друге, вас чекає по-справжньому багато ексклюзивних товарів за неймовірними цінами. Але як завжди, кількість супер пропозицій обмежена і на всіх не вистачить. Тому отримати доступ до розпродажу раніше всіх – дуже вагома перевага!

У цьому листопаді компанія "Алло" з любов'ю до своїх клієнтів зібрала "ядові" пропозиції в одному грандіозному розпродажу https://allo.ua/ru/blackfriday/. Переходьте за посиланням, реєструйтеся і будьте одним з перших щасливчиків! Вдалих покупок!

Група компаній "Алло" – великий гравець українського ринку персональної електроніки, лідер на ринку смартфонів. Група об'єднує роздрібну мережу "Алло" (365 магазинів), інтернет-магазин allo.ua, дистриб'юторську компанію "Цифротех". У своїх магазинах компанія офіційно продає пристрої Samsung, Xiaomi, Apple, Sony і інших міжнародних брендів.