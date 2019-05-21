Allseeds: "100000" – счастливое число апреля 19-го

Число "100 000" стало счастливым для Группы Allseeds в апреле 2019 года: именно 100 000-тонной теперь стала мощность хранения Терминала растительных масел и именно 100 000 тонн масла было загружено компанией за календарный месяц.

Группа Allseeds остается верной намерениям превратить порт "Южный" в черноморско-средиземноморский масляный хаб. Для этого она активно наращивает резервуарный парк Терминала растительных масел и расширяет технологические возможности погрузки судов.

В последнее время мощность резервуарного парка здесь увеличена с 42 000 тонн до 100 000 тонн единовременного хранения масел, которые компания готова заливать на 7 точках нагрузки из шести причалов Компании ТИС со скоростью до 1200 тонн/час.

Такие логистические возможности, активное взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволило Allseeds в апреле 2019 года установить собственный рекорд перевалки – около 100 000 тонн растительного масла, что соответствует 1 млн 200 тыс. тонн в год.

Пока что. Поскольку реализация плана развития масляно-добывающего и терминала компании в Южном, его инфраструктуры, продолжается.