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      Allseeds: "100000" – счастливое число апреля 19-го

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      Allseeds: "100000" – счастливое число апреля 19-го

      Число "100 000" стало счастливым для Группы Allseeds в апреле 2019 года: именно 100 000-тонной теперь стала мощность хранения Терминала растительных масел и именно 100 000 тонн масла было загружено компанией за календарный месяц.

      Группа Allseeds остается верной намерениям превратить порт "Южный" в черноморско-средиземноморский масляный хаб. Для этого она активно наращивает резервуарный парк Терминала растительных масел и расширяет технологические возможности погрузки судов.

      В последнее время мощность резервуарного парка здесь увеличена с 42 000 тонн до 100 000 тонн единовременного хранения масел, которые компания готова заливать на 7 точках нагрузки из шести причалов Компании ТИС со скоростью до 1200 тонн/час.

      Такие логистические возможности, активное взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволило Allseeds в апреле 2019 года установить собственный рекорд перевалки – около 100 000 тонн растительного масла, что соответствует 1 млн 200 тыс. тонн в год.

      Пока что. Поскольку реализация плана развития масляно-добывающего и терминала компании в Южном, его инфраструктуры, продолжается.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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