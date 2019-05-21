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      Allseeds: "100 000" – щасливе число квітня 19-го

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      Allseeds: "100 000" – щасливе число квітня 19-го

      Число "100 000" стало щасливим для Групи Allseeds у квітні 2019 року: саме 100 000-тонною тепер стала потужність зберігання Терміналу рослинних олій і саме 100 000 тонн олії було завантажено Компанією за календарний місяць.

      Група Allseeds залишається вірною намірам перетворити порт "Південний" у чорноморсько-середземноморський масляний хаб. Для цього вона активно нарощує резервуарний парк Терміналу рослинних олій і розширює технологічні можливості навантаження суден.

      Останнім часом потужність резервуарного парку тут збільшена із 42 000 тонн до 100 000 тонн одноразового зберігання олій, які компанія готова заливати на 7 точках навантаження з шести причалів Компанії ТІС зі швидкістю до 1200 тонн/год.

      Такі логістичні можливості, активне взаємовигідне співробітництво з партнерами дозволили Allseeds у квітні 2019 року встановити власний рекорд перевалки – близько 100 000 тонн рослинної олії, що відповідає 1 млн 200 тис. тонн на рік.

      Поки що. Оскільки реалізація плану розвитку олійно-видобувного та термінального комплексу компанії у Південному, його інфраструктури, триває.

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      Теги: Новини України
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