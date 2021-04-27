Бизнесмен Вадим Альперин, которого подозревают в контрабанде на десятки миллионов, пытался отменить свою меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Однако судья Высшего антикоррупционного суда отказал ему в этом.

Следственный судья ВАКС Сергей Мойсак объяснил отказ тем, что это судебное решение не подлежит обжалованию.

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Что просила защита "короля контрабанды"

Адвокат Альперина просил судью отменить стражу с залогом и назначить его подзащитному меру пресечения в виде личного обязательства.

Защитник "короля контрабанды" аргументировал это ты, что Альперин вроде бы просто кому-то перешел дорогу и не нравится Владимиру Зеленскому. Мол, в этом и суть уголовного преследования.

Кроме того, адвокат заявил, что из публичных источников следует, что Альперина хотят выдворить из страны.

Что на это ответил прокурор

Прокурор подчеркнул, что эти утверждения безосновательны. Кроме того, контрабандист и его защита не предоставили никаких доказательств.

Поэтому следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак полностью отказал Альперину в изменении меры пресечения.

В чем подозревают Вадима Альперина