Самые сильные страны мира стали на сторону Украины и помогают нам победить российских оккупантов. Также они активно работают над тем, чтобы Россия сполна ощутила на себе последствия своих преступлений против Украины.

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Пошлины как альтернатива эмбарго

Как известно, страны "большой семерки" выразили Украине не только слова поддержки, но и пообещали действовать для того, чтобы сдержать агрессию России и ограничить ее ресурсы в войне против нашего государства.

Уже сейчас министры финансов стран G7 работают, чтобы выделить 15 миллиардов евро для помощи Украины. Кроме того, на встрече, которая состоится уже на этой неделе, Минфин США намерен объявить свой план по ограничению торговли российской нефтью.

Американцы хотят предложить ЕС к поэтапному введению эмбарго, как это было запланировано ранее, введение пошлин на российскую нефть, которое даст результат в значительно более короткие сроки.

Такое решение ударит по России сразу, а также не позволит некоторым странам, в частности Венгрии, заблокировать решение об эмбарго в новом пакете санкций.

Согласно плану США тарифный механизм удержит российскую нефть на рынке, но вместе с тем очень ограничит доходы, которые Россия сможет получать за экспорт своих энергоносителей. Сообщается, что цена российской нефти должна быть такой, которая не даст России большие прибыли, но вместе с тем не заставит ее остановить экспорт. Это должно было бы позволить избежать новых скачков цен в результате эмбарго, которое введет Европа, и сохранить стабильность на глобальном нефтяном рынке.

Министерство финансов США планирует направить доходы от пошлин на российскую нефть на послевоенное восстановление Украины и ее экономики.

Санкции против России: последние новости

Венгрия решила "подоить" ЕС за решение не блокировать эмбарго на российскую нефть. Орбан требует от Европы от 15 миллиардов евро, ведь венгерская экономика от этого решения сильно пострадает. ЕС предлагал Венгрии отсрочку эмбарго на несколько лет, но те решили подыгрывать Путину до конца.

России не стоит надеяться на то, что в ближайшее время будут сняты какие-либо санкции. Как сообщила Кристина Квин, США и другие страны активно работают только в одном направлении – усилению давления на агрессора.

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