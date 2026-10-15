Об этом рассказал в эфире 24 Канала майор Вооруженных сил Украины и журналист Егор Чечеринда.

Что известно о новой системе связи

По словам эксперта, Еврокомиссия официально подтвердила готовность предоставлять Украине услуги, альтернативные Starlink. Речь идет о европейской программе GovSatCom (Governmental Satellite Communications). Французские и европейские партнеры развертывают группировку спутников, которая к 2029 году будет насчитывать 300 аппаратов на орбите. Украину планируют подключить к этой системе уже в январе или в начале февраля.

То есть всегда есть альтернатива американским компаниям и сервисам. Они немного запаздывают, но точно Европа не оставляет нас наедине с российским врагом,

– подчеркнул Егор Чечеринда.

Удары по дата-центрам РФ

Особое внимание военный уделил ликвидации российских дата-центров в Калуге, Рязани, Владимире и Саратовской области. Из-за этого в России полностью вышли из строя сервисы Сбербанка и система Федеральной налоговой службы. Это привело к стремительному падению активности ботоферм и снижению поддержки пророссийских сил в мире.

Украинские силы обороны занимаются очисткой мирового пространства от российского информационного влияния и когнитивной агрессии,

– подытожил майор ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что ограничения в работе Starlink создавали трудности для украинских военных на фронте. Как уже сообщалось на нашем сайте, стабильная спутниковая связь крайне важна для эффективной работы ударных беспилотников по вражеским целям.