Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, официальные запросы к партнерам о расширении возможностей связи пока не дали ожидаемого результата. Поэтому военный призвал украинскую диаспору за рубежом выходить на законные акции, чтобы требовать предоставления технологий дальнего действия.

Как связь изменит ситуацию на фронте

Командир подчеркнул, что применение спутникового интернета на беспилотниках позволило бы бесперебойно уничтожать пусковые установки "Шахедов", склады боеприпасов и объекты, финансирующие российскую агрессию.

Два-три, максимум четыре месяца бесперебойной работы системы Starlink на территории Российской Федерации – и Россия сама придет договариваться о прекращении боевых действий,

– сказал Федоренко.

Угроза внутреннего раскола и ситуация на передовой

Оценивая общую ситуацию, военный подчеркнул, что у врага пока нет тактической инициативы. Россияне планировали прорваться на 50 – 70 километров, но украинские защитники сорвали эти наступательные планы. В то же время Федоренко предупредил об активизации внутри Украины "пятой колонны", которая под видом патриотов продвигает российские нарративы.

Их главная цель – дискредитация Сил обороны с помощью единичных скандалов и навязывание идеи мира любой ценой. Капитуляция означает смерть. Никто не пересидит. Все трудоспособные мужчины пойдут воевать на стороне России против других стран, потому что империя должна расширяться,

– подчеркнул командир.

Напомним, ранее мы уже писали, что доступ к Starlink сделает украинские дроны значительно более устойчивыми к российским системам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, стабильная связь поможет беспилотникам более эффективно охотиться на вражескую технику, перевозящую баллистические ракеты, еще до момента их запуска по украинским городам.