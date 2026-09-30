Ведущий 24 Канала Алексей Душка объяснил, как более стабильная спутниковая связь может помочь украинским беспилотникам полювати на технику, что перевозит российские баллистические ракеты. По его оценке, это позволило бы не только быстрее находить такие цели, но и ограничить возможности России наносить последующие удары по Украине.

Дрон сможет видеть цель практически в режиме реального времени

Сейчас поиск техники, связанной с баллистическими ракетами, начинается уже после самого запуска. Военным нужно определить приблизительный район, провести доразведку, а после этого направлять туда беспилотники для поиска конкретной цели.

Душка отметил, что в течение августа и сентября уже было как минимум два случая ударов по тягачам, перевозящим баллистические ракеты. Расширенные возможности Starlink, по его мнению, могли бы сделать такую охоту значительно более оперативной.

Если будет Starlink, то дрон будет получать изображение напрямую, с задержкой, по-моему, в две секунды, если не ошибаюсь. То есть он видит все практически в режиме реального времени,

– пояснил Душка.

После определения приблизительного места запуска беспилотник можно было бы направить в этот район уже не только для разведки. Получая актуальную картинку во время полета, он мог бы сам искать технику и реагировать на ее перемещение.

Приблизительное место запуска военные в Вооруженных Силах Украины знают. Направляют туда дрон, он все видит. Он находит цель и идет ее атаковать,

– сказал ведущий 24 Канала.

Такой подход особенно важен для подвижных целей, ведь за время между самим запуском ракеты и прибытием украинского дрона техника может изменить свое местоположение.

Удар по технике означает меньше возможностей для последующих запусков

Душка подчеркнул, что поражение таких систем имеет значение не только для конкретной операции. Речь идет о технике, которую России придется восстанавливать или заменять, а значит, ее потеря может повлиять на дальнейшие возможности врага использовать баллистические ракеты.

Это уничтожает стратегические запасы Российской Федерации – носители для ракет, в том числе ядерных, которые Россия будет восстанавливать очень долго,

– отметил Душка.

Второй эффект напрямую касается безопасности украинских городов. Если техника, необходимая для перевозки и применения баллистических ракет, будет обнаружена и поражена, часть ракет противник просто не сможет использовать по назначению.

И второй момент – эта баллистика не будет лететь по Украине, по тем же городам: Киеву, Харькову, Днепру и другим,

– подчеркнул ведущий.

В то же время сам доступ к Starlink не гарантирует автоматического уничтожения таких целей. Для достижения результата все равно нужны точные данные о районе запуска, доразведка, необходимое количество беспилотников и подготовленная операция.

Душка объяснил роль Starlink в охоте на баллистику: смотрите видео