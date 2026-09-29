Дональд Трамп хочет, чтобы Украина снизила интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим объектам, тогда как Киев заинтересован в расширении возможностей Starlink для работы украинских дронов в глубине России. В то же время атаки на российскую нефтяную инфраструктуру пока не прекращаются.

Журналист Алексей Душка в эксклюзивном интервью для 24 Канала предположил, что эти два вопроса могут быть частью одного переговорного процесса между Киевом и Вашингтоном. Он объяснил, каких возможностей добивается Украина и почему их получение могло бы существенно изменить работу украинских беспилотников далеко от линии фронта.

Украина может торговаться за расширение Starlink

Трамп уже публично говорил о желании сократить украинские удары по российским НПЗ. Душка предположил, что Киев может использовать этот вопрос в переговорах с США, чтобы добиться значительно более широких возможностей Starlink для украинских беспилотников.

Украина говорит: конечно, мы перестанем это делать, как только вы дадите нам то, чего мы больше всего хотим. А больше всего Украина сейчас хочет получить доступ к Starlink,

– сказал журналист.

Речь идет не об обычном доступе к спутниковой связи на фронте или временно оккупированных территориях. Украине, по версии Душки, необходимо покрытие, которое могло бы поддерживать работу дронов во время операций в глубине территории России.

Не просто Starlink на фронте или на территории Крыма, оккупированных Донецкой, Луганской и других областей, а чтобы Starlink работал там и покрывал территорию ударов в глубине Российской Федерации,

– объяснил Душка.

Решение о таких возможностях должно быть политическим и зависеть от Белого дома. Душка отметил, что Илон Маск уже называл этот вопрос политическим: если Вашингтон согласует такой шаг, технический доступ может быть предоставлен.

Трамп тем временем заявил, что говорил с Владимиром Зеленским о необходимости снизить интенсивность ударов по российским НПЗ и считает, что украинский президент согласился. Однако твердого подтверждения такой договоренности, как подчеркнул журналист, не прозвучало.

После этого Украина снова атаковала нефтяной объект в Краснодарском крае. Душка трактует продолжение таких ударов как сигнал Белому дому о том, что Киев ожидает решения по Starlink.

Starlink может изменить охоту на российскую баллистику

Одним из главных направлений, где расширенные возможности Starlink могли бы иметь значение, Душка назвал поиск и поражение техники, связанной с российскими баллистическими ракетами. Сейчас после пуска военным необходимо определить район, провести доразведку и уже после этого искать цель с помощью беспилотников.

По его оценке, более стабильный канал связи позволил бы дрону получать изображение почти в реальном времени и лучше реагировать на перемещение цели непосредственно во время полета.

Дрон будет получать картинку напрямую. То есть он видит все практически вживую, находит цель и атакует ее,

– объяснил журналист.

В течение августа и сентября уже было как минимум два случая ударов по технике, которая перевозит баллистические ракеты. Расширение возможностей Starlink, по его мнению, могло бы упростить поиск таких целей.

Это уничтожает стратегические запасы Российской Федерации, носители для ракет, в том числе ядерных. И второй момент – эта баллистика не будет лететь по Украине,

– сказал он.

Журналист также считает, что такой сценарий был бы выгоден и Соединенным Штатам, поскольку уничтожение носителей и техники для баллистических ракет уменьшало бы возможности России использовать их против украинских городов.

Российским РЭБ может стать сложнее сдерживать дроны

Следующим преимуществом Душка назвал большую устойчивость украинских беспилотников к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Сейчас РЭБ вместе с ПВО серьезно осложняют полеты дронов в направлении Москвы и других хорошо защищенных районов.

Если Украина получает эти Starlink, тогда украинские дроны смогут обходить РЭБы, и их будет сложнее заглушить,

– объяснил журналист.

По его оценке, это могло бы повлиять не только на устойчивость связи, но и на точность и глубину работы беспилотников. Сейчас дроны могут иметь несколько вариантов целей в зависимости от того, удается ли им продолжать полет к основному объекту, тогда как более стабильная связь позволила бы дольше придерживаться выбранного маршрута.

Тогда у дрона будет одна цель – только важная. Он будет лететь и видеть все практически вживую,

– сказал Душка.

Параллельно Украина продолжает атаковать и другую российскую инфраструктуру. Журналист привел в качестве примера удары по железнодорожным объектам, после которых, по его словам, были повреждены пути и сошли с рельсов грузовые вагоны.

На возможное расширение использования спутниковых систем уже отреагировал Кремль. Дмитрий Песков назвал предоставление Украине таких возможностей для ударов в глубине России "потенциально опасным и необдуманным шагом".

Возможности для ударов по стратегическим целям могут расшириться

Доступ к Starlink, по оценке журналиста, может дать Украине больше возможностей для работы по военным и стратегически важным объектам в глубине России. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о целях, связанных с российским Минобороны и другой критически важной для ведения войны инфраструктурой.

Украина пока не наносит даже половины тех ударов, возможности для которых откроются после получения Starlink,

– сказал Душка.

Он связал возможное расширение украинских возможностей с российскими атаками на украинскую энергосистему. В случае продолжения таких ударов, по его мнению, стратегическая энергетическая инфраструктура России также может рассматриваться как одна из возможных целей.

Если Россия бьет по гражданским мирным объектам, то Украина будет наносить удары по объектам военным или стратегически важным для Министерства обороны, для Кремля,

– отметил журналист.

В то же время сам доступ к Starlink не означал бы автоматического проведения таких операций. Для этого все равно необходимы подготовка, нужное количество беспилотников и предварительное планирование.

Журналист Алексей Душка о тайном обмене между Украиной и США и панике в Кремле из-за Starlink: смотрите видео