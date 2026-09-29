Дональд Трамп хоче, щоб Україна зменшила інтенсивність ударів по російських нафтопереробних об'єктах, тоді як Київ зацікавлений у розширенні можливостей Starlink для роботи українських дронів углиб Росії. Водночас атаки на російську нафтову інфраструктуру поки не припиняються.

Журналіст Олексій Душка в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу припустив, що ці два питання можуть бути частиною одного переговорного процесу між Києвом і Вашингтоном. Він пояснив, яких можливостей прагне Україна та чому їхнє отримання могло б суттєво змінити роботу українських безпілотників далеко від лінії фронту.

Україна може торгуватися за розширення Starlink

Трамп уже публічно говорив про бажання зменшити українські удари по російських НПЗ. Душка припустив, що Київ може використати це питання в переговорах зі США, щоб домогтися значно ширших можливостей Starlink для українських безпілотників.

Україна каже: звичайно, ми перестанемо це робити, щойно ви нам дасте те, чого ми найбільше хочемо. А найбільше Україна зараз хоче отримати доступ до Starlink,

– сказав журналіст.

Йдеться не про звичайний доступ до супутникового зв'язку на фронті чи тимчасово окупованих територіях. Україні, за версією Душки, потрібне покриття, яке могло б підтримувати роботу дронів під час операцій углиб території Росії.

Не просто Starlink на фронті або на території Криму, окупованих Донецької, Луганської та інших областей, а щоб Starlink працював там і покривав територію ударів углиб Російської Федерації,

– пояснив Душка.

Рішення про такі можливості має бути політичним і залежати від Білого дому. Душка зазначив, що Ілон Маск уже називав це питання політичним: якщо Вашингтон погодить такий крок, технічний доступ може бути наданий.

Трамп тим часом заявив, що говорив із Володимиром Зеленським про необхідність зменшити інтенсивність ударів по російських НПЗ і вважає, що український президент погодився. Однак твердого підтвердження такої домовленості, як наголосив журналіст, не прозвучало.

Після цього Україна знову атакувала нафтовий об'єкт у Краснодарському краї. Душка трактує продовження таких ударів як сигнал Білому дому, що Київ очікує на рішення щодо Starlink.

Starlink може змінити полювання на російську балістику

Одним із головних напрямів, де розширені можливості Starlink могли б мати значення, Душка назвав пошук і ураження техніки, пов'язаної з російськими балістичними ракетами. Зараз після пуску військовим необхідно визначити район, провести дорозвідку та вже після цього шукати ціль безпілотниками.

За його оцінкою, стабільніший канал зв'язку дозволив би дрону отримувати зображення майже в реальному часі та краще реагувати на переміщення цілі безпосередньо під час польоту.

Дрон буде отримувати картинку безпосередньо. Тобто він бачить усе практично наживо, знаходить ціль і атакує її,

– пояснив журналіст.

Протягом серпня та вересня вже були щонайменше два випадки ударів по техніці, яка перевозить балістичні ракети. Розширення можливостей Starlink, на його думку, могло б спростити пошук таких цілей.

Це знищує стратегічні запаси Російської Федерації, носії для ракет, у тому числі ядерних. І другий момент – ця балістика не буде летіти по Україні,

– сказав він.

Журналіст також вважає, що такий сценарій був би вигідним і Сполученим Штатам, адже знищення носіїв і техніки для балістичних ракет зменшувало б можливості Росії використовувати їх проти українських міст.

Російським РЕБ може стати складніше стримувати дрони

Наступною перевагою Душка назвав більшу стійкість українських безпілотників до російських засобів радіоелектронної боротьби. Зараз РЕБ разом із ППО серйозно ускладнюють польоти дронів у напрямку Москви та інших добре захищених районів.

Якщо Україна отримує ці Starlink, тоді українські дрони зможуть обходити РЕБи, і їх буде важче заглушити,

– пояснив журналіст.

За його оцінкою, це могло б вплинути не лише на стійкість зв'язку, а й на точність та глибину роботи безпілотників. Зараз дрони можуть мати кілька варіантів цілей залежно від того, чи вдається їм продовжувати політ до основного об'єкта, тоді як стабільніший зв'язок дозволив би довше триматися обраного маршруту.

Тоді у дрона буде одна ціль – тільки важлива. Він буде летіти й бачити все практично наживо,

– сказав Душка.

Паралельно Україна продовжує атакувати й іншу російську інфраструктуру. Журналіст навів як приклад удари по залізничних об'єктах, після яких, за його словами, були пошкоджені колії та зійшли з рейок вантажні вагони.

На можливе розширення використання супутникових систем уже відреагував Кремль. Дмитро Пєсков назвав надання Україні таких можливостей для ударів углиб Росії "потенційно небезпечним і необачним кроком".

Можливості для ударів по стратегічних цілях можуть розширитися

Доступ до Starlink, за оцінкою журналіста, може дати Україні більше можливостей для роботи по військових і стратегічно важливих об'єктах углиб Росії. При цьому він наголосив, що йдеться саме про цілі, пов'язані з російським Міноборони та іншою критичною для ведення війни інфраструктурою.

Україна не завдає поки ще навіть половини тих ударів, можливості яких відкриються після отримання Starlink,

– сказав Душка.

Він пов'язав можливе розширення українських спроможностей із російськими атаками на українську енергосистему. У разі продовження таких ударів, на його думку, стратегічна енергетична інфраструктура Росії також може розглядатися як одна з можливих цілей.

Якщо Росія б'є по цивільних мирних об'єктах, то Україна буде завдавати ударів по об'єктах військових або стратегічно важливих для Міністерства оборони, для Кремля,

– зазначив журналіст.

Водночас сам доступ до Starlink не означав би автоматичного проведення таких операцій. Для цього все одно потрібні підготовка, необхідна кількість безпілотників і попереднє планування.

Журналіст Олексій Душка про таємний обмін між Україною та США і паніку в Кремлі через Starlink: дивіться відео