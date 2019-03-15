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      Альтернатива общественному транспорту: Citroën создаст сеть прокатных машин

      Авто24 37 Читати новину українською

      На выставке в Женеве французы покажут концепт маленького двухместного электромобиля Citroën Ami One, который станет альтернативой общественному транспорту, мопедам и даже велосипедам.

      Электромобиль будет длиной всего 2,5 метра. Благодаря компактности его можно припарковать перпендикулярно бордюру.

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      Его можно брать в аренду для коротких поездок по городу, или даже на несколько лет. Кроме того, для управления им в Европе не нужны права, потому что его приравнивают к квадроциклам.


      Citroën Ami One

      Запаса батареи хватит на 100 километров, а для его полной зарядки понадобится всего два часа. Правда, максимальная скорость авто 45 километров в час.


      Citroën Ami One полностью заряжается за два часа

      Арендовать машину можно через специальное приложение на телефоне. Чтобы это сделать нужно просто отсканировать QR-код двери и они автоматически откроются.

      Арендовать машину можно через специальное приложение

      Такая машина с легкостью может превратиться в альтернативу большим автомобилям, особенно в мегаполисе, где большинство поездок короткие, места для парковки мало, а покупать машину нет смысла.

      В салоне минималистичный дизайн

      О внешних подушках безопасности и сверхмощных Porsche в 1600 лошадиных сил – смотрите в программе.

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      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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