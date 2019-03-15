Альтернатива общественному транспорту: Citroën создаст сеть прокатных машин
На выставке в Женеве французы покажут концепт маленького двухместного электромобиля Citroën Ami One, который станет альтернативой общественному транспорту, мопедам и даже велосипедам.
Электромобиль будет длиной всего 2,5 метра. Благодаря компактности его можно припарковать перпендикулярно бордюру.
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Его можно брать в аренду для коротких поездок по городу, или даже на несколько лет. Кроме того, для управления им в Европе не нужны права, потому что его приравнивают к квадроциклам.
Citroën Ami One
Запаса батареи хватит на 100 километров, а для его полной зарядки понадобится всего два часа. Правда, максимальная скорость авто 45 километров в час.
Citroën Ami One полностью заряжается за два часа
Арендовать машину можно через специальное приложение на телефоне. Чтобы это сделать нужно просто отсканировать QR-код двери и они автоматически откроются.
Арендовать машину можно через специальное приложение
Такая машина с легкостью может превратиться в альтернативу большим автомобилям, особенно в мегаполисе, где большинство поездок короткие, места для парковки мало, а покупать машину нет смысла.
В салоне минималистичный дизайн
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