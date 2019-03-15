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      Альтернатива громадського транспорту: Citroën створить мережу прокатних машин

      Авто24 95 Читать новость на русском

      На виставці у Женеві французи покажуть концепт маленького двомісного електромобіля Citroën Ami One, який стане альтернативою громадському транспорту, мопедам чи навіть велосипедам.

      Електромобіль буде завдовжки лише 2,5 метра. Завдяки його компактності його можна припаркувати перпендикулярно бордюру.

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      Його можна брати в оренду для коротких поїздок по місту, або навіть на кілька років. Крім того, для керування ним у Європі не потрібні права, бо його прирівнюють до квадроциклів.


      Citroën Ami One

      Запасу батареї вистачить на 100 кілометрів, а для його повної зарядки знадобиться лише дві години. Щоправда, максимальна швидкість авто 45 кілометрів на годину.


      Citroën Ami One повністю заряджається за дві години

      Орендувати машину можна через спеціальний додаток на телефоні. Аби це зробити потрібно просто зісканувати QR-код дверей і вони автоматично відчиняться.


      Орендувати машину можна через спеціальний додаток

      Така машина з легкістю може перетворитися на альтернативу великим автомобілям, особливо у мегаполісі, де більшість поїздок короткі, місця для паркування мало, а купувати всю машину немає сенсу.


      У салоні мінімалістичний дизайн

      Про зовнішні подушки безпеки та надпотужні Porsche у 1600 кінських сил – дивіться у програмі. 

      blog_ava
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      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Джерело: 24 канал
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