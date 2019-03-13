Audi випустила авто, яке уникає червоний сигнал світлофора

Audi навчилася розраховувати темп машини, аби уникати червоного світла на світлофорі та їхати зеленим коридором.

Макет цієї системи з'явився ще в 2016 році, коли електроніка підказувала водієві, скільки секунд лишилося до зеленого світла, щоб драйвер міг спокійно зазирнути до мобільного.

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Тепер її вдосконалили і вона вміє підказувати, який темп тримати, аби не зупинятися на перехрестях.

Принцип роботи доволі простий. Система отримує інформацію від світлофора через мережу 4G LTE. Бортовий комп'ютер розраховує оптимальну швидкість, звіряючи її з місцеположенням і розташуванням світлофорів, аби проїжджати лише на зелене світло. Тобто підказує скинути швидкість чи трохи додати.



Система отримує інформацію від світлофора через мережу 4G LTE

Щоправда, система працює тільки зі світлофорами, які оснащено функцією комунікації. Тобто машина і світлофор повинні "спілкуватися". Таких світлофорів наразі небагато, більшість з них є в США, де 13 міст вже мають такі об'єкти інфраструктури.

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