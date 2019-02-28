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      В Японії можна буде взяти машини преміум-класу на прокат

      Авто24 8 Читать новость на русском

      Корпорація Toyota Motor вже сьогодні намагається змінити ставлення до володіння машиною. Аби власний транспорт став реальністю, а не мрією, в Японії започаткували сервіс надання машин на прокат.

      Послуга авто за підпискою допоможе не лише заощадити гроші, але й зрозуміти, чи дійсно вам підходить машина конкретної моделі.

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      Така схема нагадує лізинг, але в неї вже включені всі податки, видатки на реєстрацію, страхування та обслуговування.

      Взяти в користування можна, наприклад, базову Toyota Prius. Вона коштуватиме приблизно 49 тисяч японських єн на місяць. Це дорівнює 11 тисячам гривень. Це, звичайно, дешевше, ніж одразу купити таку ж автівку.

      Toyota Prius.
      Toyota Prius

      Проте якщо взяти Toyota у користування на 36 місяців, то виходить, що за три роки водій сплачує половину її вартості.


      Салон Toyota Prius

      А от за авто преміум-класу Lexus доведеться викласти 44 тисячі гривень на місяць. Якщо ж користуватися нею протягом трьох, то клієнт виплачує майже стільки ж скільки коштує уся машина.

      Як виглядатиме нова спортивна версія суперкара від Hyundai та як виглядає машина вартістю 1 мільйон 750 тисяч доларів від Ferrari – дивіться у відео.

      blog_ava
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      Теги: Гроші Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
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