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      Boeing провів випробування свого летючого автомобіля

      Авто24 57 Читать новость на русском

      Незабаром люди перестануть перейматися кілометровими заторами та великим трафіком на дорогах, адже їх можна буде з легкістю оминути, просто піднявшись на декілька метрів у небо. У цьому допоможе Нова розробка пасажирського авіамобіля від компанії Boeing.

      Інженери американської корпорації зробили колосальну роботу та показали перший політ свого прототипа.

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      Летюче авто змогло самостійно злетіти, зависнути у повітрі на хвилину і приземлитися. Фактично це є початком нової ери в створенні автономних летючих об'єктів.

      Літаюче авто
      Випробування летючого автомобіля Boeing

      летючий автомобіль Boeing
      Летючий автомобіль Boeing у повітрі

      У компанії Boeing розповіли, що прагнуть зробити летючий автомобіль найбезпечнішим у світі авіатранспортом. Наразі прототип оснастили електромоторами, які забезпечують автономність польоту у 80 кілометрів.

      Чому Jaguar Land Rover зупиняє заводи й відправляє тисячі працівників у відпустку, а також як легенда ралі змінив свої уподобання на користь електромобілів – дивіться у відео.

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      Теги: авіація Авто24
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 11 лютого
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