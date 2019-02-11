Boeing провів випробування свого летючого автомобіля

Незабаром люди перестануть перейматися кілометровими заторами та великим трафіком на дорогах, адже їх можна буде з легкістю оминути, просто піднявшись на декілька метрів у небо. У цьому допоможе Нова розробка пасажирського авіамобіля від компанії Boeing.

Інженери американської корпорації зробили колосальну роботу та показали перший політ свого прототипа.

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Летюче авто змогло самостійно злетіти, зависнути у повітрі на хвилину і приземлитися. Фактично це є початком нової ери в створенні автономних летючих об'єктів.



Випробування летючого автомобіля Boeing



Летючий автомобіль Boeing у повітрі

У компанії Boeing розповіли, що прагнуть зробити летючий автомобіль найбезпечнішим у світі авіатранспортом. Наразі прототип оснастили електромоторами, які забезпечують автономність польоту у 80 кілометрів.

Чому Jaguar Land Rover зупиняє заводи й відправляє тисячі працівників у відпустку, а також як легенда ралі змінив свої уподобання на користь електромобілів – дивіться у відео.