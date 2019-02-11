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      Boeing провел испытания своего летающего автомобиля

      Авто24 38 Читати новину українською

      Вскоре люди перестанут беспокоиться километровыми пробками и большим трафиком на дорогах, ведь их можно будет с легкостью обойти, просто поднявшись на несколько метров в небо. В этом поможет новая разработка пассажирского авиамобиля от компании Boeing.

      Инженеры американской корпорации сделали колоссальную работу и показали первый полет своего прототипа.

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      Летающее авто смогло самостоятельно взлететь, зависнуть в воздухе на минуту и приземлиться. Фактически это является началом новой эры в создании автономных летающих объектов.

      Літаюче авто
      Испытания летающего автомобиля Boeing

      летючий автомобіль Boeing
      Летающий автомобиль Boeing в воздухе

      В компании Boeing рассказали, что стремятся сделать летающий автомобиль самым безопасным в мире самолетом. Сейчас прототип оснастили электромоторами, которые обеспечивают автономность полета в 80 километров.

      Почему Jaguar Land Rover останавливает заводы и отправляет тысячи работников в отпуск, а также как легенда ралли изменил свои предпочтения в пользу электромобилей – смотрите в видео.

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      Теги: авиация Авто24
      Источник: 24 канал
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