Boeing провел испытания своего летающего автомобиля

Вскоре люди перестанут беспокоиться километровыми пробками и большим трафиком на дорогах, ведь их можно будет с легкостью обойти, просто поднявшись на несколько метров в небо. В этом поможет новая разработка пассажирского авиамобиля от компании Boeing.

Инженеры американской корпорации сделали колоссальную работу и показали первый полет своего прототипа.

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Летающее авто смогло самостоятельно взлететь, зависнуть в воздухе на минуту и приземлиться. Фактически это является началом новой эры в создании автономных летающих объектов.



Испытания летающего автомобиля Boeing



Летающий автомобиль Boeing в воздухе

В компании Boeing рассказали, что стремятся сделать летающий автомобиль самым безопасным в мире самолетом. Сейчас прототип оснастили электромоторами, которые обеспечивают автономность полета в 80 километров.

Почему Jaguar Land Rover останавливает заводы и отправляет тысячи работников в отпуск, а также как легенда ралли изменил свои предпочтения в пользу электромобилей – смотрите в видео.