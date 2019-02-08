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      В Лондоне создали роботов, которые сами будут парковать машины: фото

      Авто24 3 Читати новину українською

      Лондонский аэропорт скоро получит новую систему парковки, а точнее роботов, которые сами будут развозить машины по свободным местам. Как маленькие подъемники они будут подъезжать к машине и поднимать ее над землей длинными рычагами.

      Разработчики говорят, что они паркуют машины плотно, ведь водителям не нужно открывать дверь.

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      Поэтому на площади, где ранее размещалось 170 машин, теперь влезет 270. Водителям надо только подъехать к аэропорту и заехать в специальный бокс, там выбрать и оплатить место на стоянке и выйти из машины. Далее робот все выполнит сам.

      На стоянці аеропорту роботи розвозитимуть автомобілі по паркомісцях
      На стоянке аэропорта работы будут развозить автомобили по паркоместам

      К тому же, у роботов есть расписание прилетов, поэтому они заранее готовят машины для тех, кто прибывает.

      Так виглядають роботи-паркувальники
      Так выглядят роботы-парковщики

      Выпустит ли Ford электрическую версию своего пикапа F-150 и почему за комплект бывших в употреблении шин для Bugatti Veyron на eBay нужно заплатить 100 тысяч долларов – смотрите в видео.

      blog_ava
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      Теги: Авто24 Транспорт Авто
      Источник: 24 канал
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