Toyota удивила поклонников совершенно новой Corolla

Toyota анонсировала начало производства нового хэтчбека и универсала Corolla на британском заводе в городе Дербишир. Что интересно, это первая Toyota в Европе, которая будет выпускаться сразу с двумя гибридными моторами.

Первый вариант с мотором 1,8 будет выдавать 122 силы, а второй двухлитровый будет генерировать уже 180 сил. Третьим мотором, который дополнит линейку агрегатов, станет бензиновик 1,2 с турбиной на 116 сил.

Читайте также: Мощностью 640 "лошадей": итальянцы впечатляюще обновили свой известный суперкар

На украинский рынок будут поставлять модель только с бензиновиком и более слабым гибридом. И с кузовом седан, который будут выпускать в Турции. Будут ли продаваться у нас хэтчбек с универсалом – остается вопросом.



Новая модель Corolla

Точные цены на модель появятся уже в марте 2019 года, почти одновременно с презентацией машины на украинском рынке.

Чем удивил Nissan на автошоу в Монреале – смотрите в программе.