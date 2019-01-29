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      Toyota удивила поклонников совершенно новой Corolla

      Авто24 53 Читати новину українською

      Toyota анонсировала начало производства нового хэтчбека и универсала Corolla на британском заводе в городе Дербишир. Что интересно, это первая Toyota в Европе, которая будет выпускаться сразу с двумя гибридными моторами.

      Первый вариант с мотором 1,8 будет выдавать 122 силы, а второй двухлитровый будет генерировать уже 180 сил. Третьим мотором, который дополнит линейку агрегатов, станет бензиновик 1,2 с турбиной на 116 сил.

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      На украинский рынок будут поставлять модель только с бензиновиком и более слабым гибридом. И с кузовом седан, который будут выпускать в Турции. Будут ли продаваться у нас хэтчбек с универсалом – остается вопросом.

      тойота
      Новая модель Corolla

      тойота

      Точные цены на модель появятся уже в марте 2019 года, почти одновременно с презентацией машины на украинском рынке.

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      Теги: Авто Транспорт Авто24
      Источник: 24 канал
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