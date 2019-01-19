15:42
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Программы Авто24
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Мощностью 640 "лошадей": итальянцы впечатляюще обновили свой известный суперкар

      Авто24 Читати новину українською

      Итальянцы обновили свой суперкар Lamborghini Huracan, который теперь будет называться Huracan Evo. Купе получило немало аэродинамических усовершенствований и его легко узнать по новым бамперам.

      Суперкар использует мотор от экстремальной версии Performante. Это атмосферник V10 5.2 выдающий 640 сил, то есть на 30 "лошадей" больше, чем было раньше.

      Читайте также: Opel анонсировал появление нового уникального микроавтобуса: захватывающие фото

      Улучшилось и время разгона до сотни, потому что Evo набирает сотню за 2,9 секунды.

      Lamborghini Huracan Evo
      Салон авто Huracan Evo

      Lamborghini Huracan Evo

      Обновленный суперкар Laborghini мощностью 640 "лошадей"

      А вот максимальный темп остался на отметке 325 километров в час, что для наших дорог и так первая космическая скорость.

      Lamborghini Huracan Evo
      Авто Lamborghini Huracan Evo

      В салоне появился экран на 8,4 дюйма, а предшественника уже записали в число исторических раритетов.

      Об автономном мотоцикле от BMW – смотрите в программе.

      Теги: Авто Транспорт Авто24
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 175
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 602
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1882
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1613
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 364
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук