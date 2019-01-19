Мощностью 640 "лошадей": итальянцы впечатляюще обновили свой известный суперкар

Итальянцы обновили свой суперкар Lamborghini Huracan, который теперь будет называться Huracan Evo. Купе получило немало аэродинамических усовершенствований и его легко узнать по новым бамперам.

Суперкар использует мотор от экстремальной версии Performante. Это атмосферник V10 5.2 выдающий 640 сил, то есть на 30 "лошадей" больше, чем было раньше.

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Улучшилось и время разгона до сотни, потому что Evo набирает сотню за 2,9 секунды.



Салон авто Huracan Evo

Обновленный суперкар Laborghini мощностью 640 "лошадей"

А вот максимальный темп остался на отметке 325 километров в час, что для наших дорог и так первая космическая скорость.



Авто Lamborghini Huracan Evo

В салоне появился экран на 8,4 дюйма, а предшественника уже записали в число исторических раритетов.

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