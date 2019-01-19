Opel анонсировал появление нового уникального микроавтобуса: захватывающие фото
Еще в 2018 году было объявлено, что французский концерн Peugeot / Citroën приобрел немецкую марку Opel. Поэтому неудивительно, что усилия по производству новых моделей объединили.
И теперь немцы анонсировали появление нового микроавтобуса под названием Zafira Life. Фактически– это двойник модели Citroen Spacetourer, только с опелевской решеткой радиатора и логотипами.
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Его будут предлагать в коротком, среднем и длиннобазном исполнении с пятью, шестью и семью креслами.
Новый микроавтобус Zafira Life
При этом новый вен будут собирать не во Франции, а на заводе в Великобритании, где будут выпускать и копию для местного рынка под брендом Vauxhall.
Салон микроавтобуса Zafira Life
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