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      Opel анонсировал появление нового уникального микроавтобуса: захватывающие фото

      Авто24 3 Читати новину українською

      Еще в 2018 году было объявлено, что французский концерн Peugeot / Citroën приобрел немецкую марку Opel. Поэтому неудивительно, что усилия по производству новых моделей объединили.

      И теперь немцы анонсировали появление нового микроавтобуса под названием Zafira Life. Фактически– это двойник модели Citroen Spacetourer, только с опелевской решеткой радиатора и логотипами.

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      Его будут предлагать в коротком, среднем и длиннобазном исполнении с пятью, шестью и семью креслами.

      Zafira Life
      Новый микроавтобус Zafira Life

      При этом новый вен будут собирать не во Франции, а на заводе в Великобритании, где будут выпускать и копию для местного рынка под брендом Vauxhall.

      Zafira Life
      Салон микроавтобуса Zafira Life

      О Harley-Davidson, который раскрыл характеристики своего первого электрического мотоцикла – смотрите в программе.

      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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