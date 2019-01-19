Opel анонсував появу нового унікального мікроавтобуса: захопливі фото

Ще у 2018 році було оголошено, що французький концерн Peugeot/Citroën придбав німецьку марку Opel. Тому не дивно, що зусилля з виробництва нових моделей об'єднали.

І тепер німці анонсували появу нового мікроавтобуса під назвою Zafira Life. Фактично – це двійник моделі Citroen Spacetourer, тільки з опелівською решіткою радіатора та логотипами.

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Його пропонуватимуть у короткому, середньому та довгобазному виконанні з п'ятьма, шістьма, та сімома кріслами.



Новий мікроавтобус Zafira Life

При цьому новий вен збиратимуть не у Франції, а на заводі у Великій Британії, де випускатимуть і копію для місцевого ринку під брендом Vauxhall.



Салон мікроавтобусу Zafira Life

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