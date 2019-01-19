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      Opel анонсував появу нового унікального мікроавтобуса: захопливі фото

      Авто24 17 Читать новость на русском

      Ще у 2018 році було оголошено, що французький концерн Peugeot/Citroën придбав німецьку марку Opel. Тому не дивно, що зусилля з виробництва нових моделей об'єднали.

      І тепер німці анонсували появу нового мікроавтобуса під назвою Zafira Life. Фактично – це двійник моделі Citroen Spacetourer, тільки з опелівською решіткою радіатора та логотипами.

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      Його пропонуватимуть у короткому, середньому та довгобазному виконанні з п'ятьма, шістьма, та сімома кріслами.

      Zafira Life
      Новий мікроавтобус Zafira Life

      При цьому новий вен збиратимуть не у Франції, а на заводі у Великій Британії, де випускатимуть і копію для місцевого ринку під брендом Vauxhall.

      Zafira Life
      Салон мікроавтобусу Zafira Life

      Про Harley-Davidson, який розкрив характеристики свого першого електричного мотоцикла – дивіться у програмі. 

      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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