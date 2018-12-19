Volkswagen показав нову вантажну версію електричного авто: вражаючі фото та відео

Volkswagen на автошоу у Лос Анжелесі показав вантажну версію свого пасажирського вена I.D. Buzz, який презентували ще у 2017 році.

В салоні у водія окреме крісло, а двоє пасажирів сидять на окремому дивані, хоча середнє крісло можна скласти або розвернути.

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На повністю заряджених батареях він здатен проїхати 560 кілометри. Volkswagen обіцяє четвертий рівень автономності й швидкісну зарядку, на 150 кіловатів, яка на 809% заповнить батарею усього за 15 хвилин.



Вантажна версія пасажирського вена I.D. Buzz

I.D. Buzz Cargo ймовірно встане на конвеєр вже у 2021 році.



На повністю заряджених батареях авто здатне проїхати 560 кілометри

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