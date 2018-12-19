17:01
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Авто24
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Volkswagen показав нову вантажну версію електричного авто: вражаючі фото та відео

      Авто24 9 Читать новость на русском

      Volkswagen на автошоу у Лос Анжелесі показав вантажну версію свого пасажирського вена I.D. Buzz, який презентували ще у 2017 році.

      В салоні у водія окреме крісло, а двоє пасажирів сидять на окремому дивані, хоча середнє крісло можна скласти або розвернути.

      Читайте також: General Motors розробляє для військових пікап, який працюватиме на водні

      На повністю заряджених батареях він здатен проїхати 560 кілометри. Volkswagen обіцяє четвертий рівень автономності й швидкісну зарядку, на 150 кіловатів, яка на 809% заповнить батарею усього за 15 хвилин.

      I.D. Buzz
      Вантажна версія пасажирського вена I.D. Buzz

      I.D. Buzz Cargo ймовірно встане на конвеєр вже у 2021 році.

      I.D. Buzz
      На повністю заряджених батареях авто здатне проїхати 560 кілометри 

      Про величезний позашляховик Aviator та одну з найгучніших прем'єр на автошоу в Лос-Анджелесі – дивіться у програмі. 

      Теги: Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сьогодні , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 20
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сьогодні , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1086
      Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      сьогодні , 14:30 Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      Наталія Печерська 662
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сьогодні , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 996
      Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      Олена Булан 734
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук