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      General Motors розробляє для військових пікап, який працюватиме на водні

      Авто24 8 Читать новость на русском

      Така статусна компанія як General Motors має охоплювати усі галузі, де використовується авто. Тому й підрозділ, який займається випуском військових машин, теж не пасе задніх.

      Пікап, який розробляють для військових, називатиметься Chevrolet Silverado ZH2. 

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      Головною відмінністю автівки є те, що вона працює на паливних елементах. Тобто, заправляється воднем.


      Двигун Chevrolet Silverado ZH2 працює на водні

      Поки що пікап є лише концептом. Але вже відомо, що він отримав підсилену підвіску, модернізовану літій-іонну батарею, нове покоління установки, що працює на водні, та запас ходу у 650 кілометрів. 

      Про те, як власників нового Lincoln Aviator від Ford супроводжуватиме у дорозі цілий Детройтський симфонічний оркестр та чому Іспанія з 2040 року планує заборонити бензинові, дизельні та гібридні авто – дивіться у випуску.

      Теги: Авто24 Авто Chevrolet General Motors
      Джерело: 24 канал
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