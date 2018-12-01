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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Компанія Dodge створила потужний транспорт для Діда Мороза

      Авто24 8 Читать новость на русском

      Компанія Dodge напередодні новорічних свят створила для різдвяного Діда Мороза транспортний засіб із потужного Challenger SRT.

      Якщо Санта Клаус і існує, то він має пересуватися лише на вишуканих санчатах.

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      Саме тому компанія Dodge створила для різдвяного Діда Мороза транспортний засіб із потужного Challenger SRT, який може розігнатися до 100 за 3,4 секунди та набрати швидкість до 326 кілометрів на годину. І це навіть без чарівних оленів, адже під його капотом 808 сил.

      Dodge Challenger SRT
      Dodge Challenger SRT

      Про екстремальне купе Lexus RC F GT, водневу вантажівку Nikola Tre та майбутню кризу Ford – дивіться у випуску.

      Теги: Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
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