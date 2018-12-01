Компания Dodge создала мощный транспорт для Деда Мороза

Компания Dodge накануне новогодних праздников создала для рождественского Деда Мороза транспортное средство из мощного Challenger SRT.

Если Санта Клаус и существует, то он должен передвигаться только на изысканных санках.

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Именно поэтому компания Dodge создала для рождественского Деда Мороза транспортное средство из мощного Challenger SRT, который может разогнаться до 100 за 3,4 секунды и набрать скорость до 326 километров в час. И это даже без волшебных оленей, ведь под его капотом 808 сил.



Dodge Challenger SRT

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