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      Компания Dodge создала мощный транспорт для Деда Мороза

      Авто24 3 Читати новину українською

      Компания Dodge накануне новогодних праздников создала для рождественского Деда Мороза транспортное средство из мощного Challenger SRT.

      Если Санта Клаус и существует, то он должен передвигаться только на изысканных санках.

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      Именно поэтому компания Dodge создала для рождественского Деда Мороза транспортное средство из мощного Challenger SRT, который может разогнаться до 100 за 3,4 секунды и набрать скорость до 326 километров в час. И это даже без волшебных оленей, ведь под его капотом 808 сил.

      Dodge Challenger SRT
      Dodge Challenger SRT

      Об экстремальном купе Lexus RC F GT, водородном грузовике Nikola Tre и будущем кризисе Ford – смотрите в выпуске.

      Теги: Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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