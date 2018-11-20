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      Лимитированная серия автомобилей Rolls-Royce. Китай построил самый длинный в мире мост

      Авто24 6 Читати новину українською

      Rolls-Royce – это уже роскошь, но и среди моделей этой марки есть еще более эксклюзивные. Например лимитированная серия Adamas Collection, в которую вошли две модели Wraith, и Dawn Black Badge.

      Первая модель автомобилей Rolls-Royce серии Adamas Collection выпущена в количестве 40 единиц.

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      Первые модели серии Black Badge появились в двухцветном исполнении. Например, машина, которая появилась в салоне марки в Абу-Даби, получила верх голубого цвета и черный декор экстерьера. В ее салоне синяя кожа, а часы обрамлены 88 бриллиантами.

      Rolls-Royce Black Badge
      Rolls-Royce Black Badge

      Новое китайское сооружение длиной 42 километра, которое стоило государственному бюджету 20 миллиардов долларов, считается самым длинным мостом в мире. Он соединил Гонконг и Макао с материковым городом Чжухай. Таким образом поездки между Чжухай и аэропортом Гонконга будут сокращены с четырех часов до всего 45 минут.

      китайський міст
      Самый длинный мост в мире

      Tag Heuer создал еще один шедевр – лимитированную серию часов Тag Heuer Carrera Aston Martin, которые появились в результате вдохновения мастеров марки Vantage. Его характерной чертой стал сетчатый циферблат, который напоминает решетку болида, через который виден механизм часов в 45-миллиметровом стальном корпусе.

      Про новый мировой рекорд, который установил Fiat 124 Abarth – смотрите в выпуске.

      Теги: Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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