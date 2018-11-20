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      Приложение Google для электромобилей. Новые мощные модели от Nissan

      Авто24 5 Читати новину українською

      Google разработал приложение для владельцев электромобилей, которое позволит быстро найти ближайшую зарядку. Это приложение доступно как для устройств на Android, так и для гаджетов на iOS. Эксклюзивно для Ближнего Востока Nissan создал мощные модели, которые назвал в честь популярных там животных – газели и сокола.

      Приложение от Google сотрудничает с крупными и мелкими сетями по всему миру.

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      Оно показывает не только точное расположение зарядки, но и типы разъемов, скорость зарядки и количество портов. Также приложение имеет фотографии локации и рейтинг от пользователей.

      Компания Nissan создала три мощных модели Patrol Falcon, Gazelleта и Gazelle-X. Все они имеют шестицилиндровый мотор 4,8 на 280 сил, которые передаются на все четыре колеса. Внедорожники имеют поднятую подвеску, более мощные амортизаторы и модифицированную выпускную систему.

      Автомобілі Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X
      Автомобили Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X

      Jaguar Land Rover объявил об остановке конвейера в британском Солихале на две недели. Причиной тому стало резкое падение спроса на модели в Китае. Как подчеркнуло руководство компании, в сентябре 2018 года падение продаж на китайском рынке достигло 46%, а глобальный спад в ноябре составил 12%, хотя компании и удалось реализовать 57 тысяч машин.

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      Теги: Авто24 Авто
      Источник: 24 канал
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