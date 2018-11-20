Додаток Google для електромобілів. Нові потужні моделі від Nissan

Google розробив додаток для власників електромобілів, який дозволить швидко знайти найближчу зарядку. Цей додаток доступний як для пристроїв на Android так і для гаджетів на iOS. Ексклюзивно для Близького Сходу Nissan створив потужні моделі, які назвав на честь популярних там тварин – газелі та сокола.

Додаток від Google співпрацює з великими і дрібними мережами по усьому світу.

Читайте також: Голландське подружжя відправиться до Південного полюса на всюдиході на сонячних батареях

Він показує не лише точне розташування зарядки, але й типи роз'ємів, швидкість зарядки та кількість портів. Також додаток має фотографії локації і рейтинг від користувачів.

Компанія Nissan створила три потужні моделі Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X. Усі вони мають шестициліндровий мотор 4,8 на 280 сил, які передаються на усі чотири колеса. Позашляховики мають підняту підвіску, потужніші амортизатори і модифіковану випускну систему.



Автомобілі Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X

Jaguar Land Rover оголосив про зупинку конвейера в британському Соліхалі на два тижні. Причиною тому стало через різке падіння попиту на моделі в Китаї. Як підкреслило керівництво компанії, у вересні 2018 року падіння продажів на китайському ринку досягло 46%, а глобальний спад у листопаді сягнув 12%, хоча компанії і вдалося реалізувати 57 тисяч машин.

Про нову версію триколісного авто Carmel від компанії Vanderhall – дивіться у програмі.