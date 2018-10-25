Голландське подружжя відправиться до Південного полюса на всюдиході на сонячних батареях

Голандське подружжя тер Вельде за підтримики групи спосорів і власного фонду зі збереження Антарктики створили цікавий всюдихід на колесах низького тиску під назвою Solar Voyager.

Головна його фішка в тому, що він рухається за рахунок електромоторів, які заряджаються від величезних сонячних батарей на борту машини.

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Корпус електромобіля створено із перероблених пластикових пляшок, і на такому транспорті подружжя збирається перетнути Антарктику, аби привернути увагу до проблем забруднення планети.

Довжина маршруту складе 2400 кілометрів, і його експедиція планує пройти за 30 днів. Електроавтомобіль складається із трьох секцій, при цьому в двох причіпах запас продуктів на 47 днів. Максимальна швидкість Voyager складе 8 кілометрів на годину.

Про випробування автономного Range Rover на одній з найбільш завантажених розв’язок – дивіться у програмі.