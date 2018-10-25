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      Голландские супруги отправятся на Южный полюс на вездеходе на солнечных батареях

      Авто24 35 Читати новину українською

      Голландские супруги тер Вельде при поддержке группы спонсоров и собственного фонда по сохранению Антарктики создали интересный вездеход на колесах низкого давления под названием Solar Voyager.

      Главная его фишка в том, что он движется за счет электромоторов, которые заряжаются от огромных солнечных батарей на борту машины.

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      Корпус электромобиля создан из переработанных пластиковых бутылок, и на таком транспорте супруги собираются пересечь Антарктику, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения планеты.

      Длина маршрута составит 2400 километров, и его экспедиция планирует пройти за 30 дней. Электроавтомобиль состоит из трех секций, при этом в двух прицепах запас продуктов на 47 дней. Максимальная скорость Voyager составит 8 километров в час.

      Об испытаниях автономного Range Rover на одной из самых загруженных развязок – смотрите в программе.

       

      Теги: Авто Авто24
      Источник: 24 Канал
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