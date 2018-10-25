Голландские супруги отправятся на Южный полюс на вездеходе на солнечных батареях

Голландские супруги тер Вельде при поддержке группы спонсоров и собственного фонда по сохранению Антарктики создали интересный вездеход на колесах низкого давления под названием Solar Voyager.

Главная его фишка в том, что он движется за счет электромоторов, которые заряжаются от огромных солнечных батарей на борту машины.

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Корпус электромобиля создан из переработанных пластиковых бутылок, и на таком транспорте супруги собираются пересечь Антарктику, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения планеты.

Длина маршрута составит 2400 километров, и его экспедиция планирует пройти за 30 дней. Электроавтомобиль состоит из трех секций, при этом в двух прицепах запас продуктов на 47 дней. Максимальная скорость Voyager составит 8 километров в час.

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