17:06
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Авто24
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Volkswagen показал новую грузовую версию электрического авто: впечатляющие фото и видео

      Авто24 5 Читати новину українською

      Volkswagen на автошоу в Лос Анжелесе показал грузовую версию своего пассажирского вэна I. D. Buzz, который презентовали еще в 2017 году.

      В салоне у водителя отдельное кресло, а двое пассажиров сидят на отдельном диване, хотя среднее кресло можно сложить или развернуть.

      Читайте также: General Motors разрабатывает для военных пикап, который будет работать на водороде

      На полностью заряженных батареях он способен проехать 560 километров. Volkswagen обещает четвертый уровень автономности и скоростную зарядку, на 150 киловатт, которая на 809% заполнит батарею всего за 15 минут.

      I.D. Buzz
      Грузовая версия пассажирского вэна I. D. Buzz

      I. D. Buzz Cargo вероятно встанет на конвейер уже в 2021 году.

      I.D. Buzz
      На полностью заряженных батареях авто способно проехать 560 километров

      Про огромный внедорожник Aviator и одну из самых громких премьер на автошоу в Лос-Анджелесе, смотрите в программе.

      Теги: Авто Авто24
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сегодня , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 79
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сегодня , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1100
      Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      сегодня , 14:44 Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      Наталія Печерська 246
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сегодня , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 997
      Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      Олена Булан 617
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук