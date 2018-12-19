Volkswagen показал новую грузовую версию электрического авто: впечатляющие фото и видео

Volkswagen на автошоу в Лос Анжелесе показал грузовую версию своего пассажирского вэна I. D. Buzz, который презентовали еще в 2017 году.

В салоне у водителя отдельное кресло, а двое пассажиров сидят на отдельном диване, хотя среднее кресло можно сложить или развернуть.

Читайте также: General Motors разрабатывает для военных пикап, который будет работать на водороде

На полностью заряженных батареях он способен проехать 560 километров. Volkswagen обещает четвертый уровень автономности и скоростную зарядку, на 150 киловатт, которая на 809% заполнит батарею всего за 15 минут.



Грузовая версия пассажирского вэна I. D. Buzz

I. D. Buzz Cargo вероятно встанет на конвейер уже в 2021 году.



На полностью заряженных батареях авто способно проехать 560 километров

Про огромный внедорожник Aviator и одну из самых громких премьер на автошоу в Лос-Анджелесе, смотрите в программе.